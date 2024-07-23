Что известно о ростовской экс-чиновнице Стелле Руф и почему ее посадили

Posted Сегодня, 14:50
Published Сегодня, 14:50
Modified Сегодня, 14:52
Updated Сегодня, 14:52
Руф была привлечена к уголовной ответственности за превышение должностных полномочий. Дело связанно с установкой беседок на пляже Зеленого острова. Эти конструкции не соответствовали утвержденным критериям, однако Руф согласилась на их приемку без необходимой проверки.
В итоге в официальных документах была указана неверная информация о том, что были установлены 14 беседок с декоративным бетонным покрытием, цена которых совпадала с аналогичными беседками из архитектурного бетона. Общая сумма причиненного ущерба составила 296 тысяч рублей.
На процессе Руф признала свою вину, ей назначили 1,5 года отбывания наказания в колонии-поселении. Это постановление пока не вступило в законную силу.
Об экс-чиновнице известно не так много. Она стала директором управления ЖКХ Пролетарского района Ростова в июле 2021 года и проработала там до марта 2023 года. На фоне скандала с расселением аварийного дома на Кривошлыковском, 4 Руф следом за своим руководителем главой администрации перешла на работу в Таганрог и возглавила местное МКУ «Благоустройство».
Кроме того, на заре своей карьеры она успела поработать в должности ведущего специалиста в МКУ «Управление благоустройства» Пролетарского района.
Широко известной Руф оказалась после событий с домом на Кривошлыковском, 4. Пятиэтажку признали аварийной и подлежащей сносу, с чем были категорически не согласны жильцы, которые пытались добиться капремонта.
Аварийное здание отключили от всех ресурсов жизнеобеспечения — воды, электричества, газа. Но люди и после этого отказались съезжать из своих квартир и даже готовили еду на костре.
СМИ сообщали, что Руф якобы не давала доступ к муниципальным квартирам в доме, где меценаты хотели за свой счет отремонтировать вышедшую из строя систему отопления.