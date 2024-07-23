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Published Сегодня, 14:50

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Updated Сегодня, 14:52

Что известно о ростовской экс-чиновнице Стелле Руф и почему ее посадили

Что известно о ростовской экс-чиновнице Стелле Руф и почему ее посадили

23 июля 2024, 14:50
Фото: Изображение Midjourney
Что известно о ростовской экс-чиновнице Стелле Руф и почему ее посадили
В Ростове-на-Дону огласили приговор бывшей главе ЖКХ Пролетарского района Ростова-на-Дону Стелле Руф. Что она натворила и чем прославилась, в материале RostovGazeta.

Приговор Руф

Руф была привлечена к уголовной ответственности за превышение должностных полномочий. Дело связанно с установкой беседок на пляже Зеленого острова. Эти конструкции не соответствовали утвержденным критериям, однако Руф согласилась на их приемку без необходимой проверки.

Руф была привлечена к уголовной ответственности за превышение своих полномочий, связанное с установкой беседок на пляже Зеленого острова.Руф была привлечена к уголовной ответственности за превышение своих полномочий, связанное с установкой беседок на пляже Зеленого острова.
Руф была привлечена к уголовной ответственности за превышение своих полномочий, связанное с установкой беседок на пляже Зеленого острова.
Фото: rostov-gorod.ru

В итоге в официальных документах была указана неверная информация о том, что были установлены 14 беседок с декоративным бетонным покрытием, цена которых совпадала с аналогичными беседками из архитектурного бетона. Общая сумма причиненного ущерба составила 296 тысяч рублей.

На процессе Руф признала свою вину, ей назначили 1,5 года отбывания наказания в колонии-поселении. Это постановление пока не вступило в законную силу.

Биография Стеллы Руф

Об экс-чиновнице известно не так много. Она стала директором управления ЖКХ Пролетарского района Ростова в июле 2021 года и проработала там до марта 2023 года. На фоне скандала с расселением аварийного дома на Кривошлыковском, 4 Руф следом за своим руководителем главой администрации перешла на работу в Таганрог и возглавила местное МКУ «Благоустройство».

Кроме того, на заре своей карьеры она успела поработать в должности ведущего специалиста в МКУ «Управление благоустройства» Пролетарского района.

Скандал с домом на Кривошлыковском

Широко известной Руф оказалась после событий с домом на Кривошлыковском, 4. Пятиэтажку признали аварийной и подлежащей сносу, с чем были категорически не согласны жильцы, которые пытались добиться капремонта.

Аварийное здание отключили от всех ресурсов жизнеобеспечения — воды, электричества, газа. Но люди и после этого отказались съезжать из своих квартир и даже готовили еду на костре.

Скандал с домом на КривошлыковскомСкандал с домом на Кривошлыковском
Скандал с домом на Кривошлыковском
Фото: rostov-gorod.ru

СМИ сообщали, что Руф якобы не давала доступ к муниципальным квартирам в доме, где меценаты хотели за свой счет отремонтировать вышедшую из строя систему отопления.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ЖКХ#Пролетарский район#Уголовная ответственность#Происшествия#Стелла Руф
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