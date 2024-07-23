Что известно о ростовской экс-чиновнице Стелле Руф и почему ее посадили

Об экс-чиновнице известно не так много. Она стала директором управления ЖКХ Пролетарского района Ростова в июле 2021 года и проработала там до марта 2023 года. На фоне скандала с расселением аварийного дома на Кривошлыковском, 4 Руф следом за своим руководителем главой администрации перешла на работу в Таганрог и возглавила местное МКУ «Благоустройство».