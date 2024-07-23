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Драка в Ростове-на-Дону завершилась стрельбой

Драка в Ростове-на-Дону завершилась стрельбой

23 июля 2024, 05:05
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону один человек оказался ранен во время стрельбы на улице, сообщили очевидцы в соцсетях.

По их словам, две женщины что-то не поделили и устроили разборки. После этого подошли мужчины и устроили драку.

Очевидцы рассказали, что один из них достал оружие и выстрелили в ногу другому. Пользователи в комментариях раскритиковали их за то, что все это происходило на глазах детей.

Драка со стрельбой произошла на детской площадке в Ростове-на-Дону
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Другие сообщили, что участникам конфликта нужно меньше употреблять алкоголя.

«43-летний пострадавший с травмой ноги госпитализирован. Личность стрелявшего установлена. По данному факту проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства случившегося, а также степень тяжести вреда здоровью, причиненного пострадавшему», — прокомментировали в региональном УМВД.

Ранее драка со стрельбой произошла на детской площадке в Ростове-на-Дону.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Драка#Стрельба#Раненые
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