Драка в Ростове-на-Дону завершилась стрельбой

Posted Сегодня, 05:05
Published Сегодня, 05:05
Modified Сегодня, 05:07
Updated Сегодня, 05:07
По их словам, две женщины что-то не поделили и устроили разборки. После этого подошли мужчины и устроили драку.
Очевидцы рассказали, что один из них достал оружие и выстрелили в ногу другому. Пользователи в комментариях раскритиковали их за то, что все это происходило на глазах детей.
Другие сообщили, что участникам конфликта нужно меньше употреблять алкоголя.
«43-летний пострадавший с травмой ноги госпитализирован. Личность стрелявшего установлена. По данному факту проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства случившегося, а также степень тяжести вреда здоровью, причиненного пострадавшему», — прокомментировали в региональном УМВД.
Ранее драка со стрельбой произошла на детской площадке в Ростове-на-Дону.