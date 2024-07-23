Движение машин ограничат на трассе «Ростов — Азов» из-за велосоревнований

Велосоревнования пройдут 11 и 13 сентября. Для безопасности дорожного движения Минтранс вводит ограничения движения транспорта на участке трассы «Ростов — Азов» по направлению из Ростова-на-Дону в Азов. Проехать машины не смогут там в дни соревнований с 09.30 до 16.00.