Движение машин ограничат на трассе «Ростов — Азов» из-за велосоревнований

Posted Сегодня, 16:27
Published Сегодня, 16:27
Modified Сегодня, 16:27
Updated Сегодня, 16:27
Велосоревнования пройдут 11 и 13 сентября. Для безопасности дорожного движения Минтранс вводит ограничения движения транспорта на участке трассы «Ростов — Азов» по направлению из Ростова-на-Дону в Азов. Проехать машины не смогут там в дни соревнований с 09.30 до 16.00.
«Объезд будет осуществляться по автомобильной дороге регионального значения г. Ростов-на-Дону (от магистрали „Дон“) — г. Азов (старое направление)», — уточнили в Минтрансе региона.
Ранее сообщалось, что в Ростове перекроют дороги из-за ночного забега. Спортивное мероприятие запланировано на 10 августа. Забег пройдет с 20:00 до 23:00 в районе Гребного канала.