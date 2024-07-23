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Posted Сегодня, 16:27

Published Сегодня, 16:27

Modified Сегодня, 16:27

Updated Сегодня, 16:27

В сентябре временно ограничат движение транспорта на трассе «Ростов — Азов» из-за велосоревнований

Движение машин ограничат на трассе «Ростов — Азов» из-за велосоревнований

23 июля 2024, 16:27
Фото: 1MI
В сентябре временно ограничат движение транспорта на трассе «Ростов — Азов» из-за велосоревнований
В сентябре временно ограничат движение транспорта на трассе «Ростов — Азов» из-за велосоревнований, сообщает Минтранс региона.

Велосоревнования пройдут 11 и 13 сентября. Для безопасности дорожного движения Минтранс вводит ограничения движения транспорта на участке трассы «Ростов — Азов» по направлению из Ростова-на-Дону в Азов. Проехать машины не смогут там в дни соревнований с 09.30 до 16.00.

«Объезд будет осуществляться по автомобильной дороге регионального значения г. Ростов-на-Дону (от магистрали „Дон“) — г. Азов (старое направление)», — уточнили в Минтрансе региона.

Движение машин ограничат на трассе «Ростов — Азов» из-за велосоревнованийДвижение машин ограничат на трассе «Ростов — Азов» из-за велосоревнований
Движение машин ограничат на трассе «Ростов — Азов» из-за велосоревнований
Фото: Минтранс Ростовской области

Ранее сообщалось, что в Ростове перекроют дороги из-за ночного забега. Спортивное мероприятие запланировано на 10 августа. Забег пройдет с 20:00 до 23:00 в районе Гребного канала.

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