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Двое погибли и трое пострадали в ДТП на мокрой трассе в Ростовской области

Двое погибли и трое пострадали в ДТП на мокрой трассе в Ростовской области

23 июля 2024, 15:51
Фото: для иллюстрации / 1MI
Двое погибли и трое пострадали в ДТП на мокрой трассе в Ростовской области
Две иномарки столкнулись на дороге в Ростовской области, подробностями аварии поделились в Госавтоинспекции региона.

Авария произошла утром 23 июля на трассе в Матвеево-Курганском районе. Водитель Kia Cerato, двигаясь по мокрой дороге, превысил скорость. Машину занесло, она вылетела на встречную полосу движения, где столкнулась с Hyundai Accent. Удар иномарок был очень сильным, от них осталась лишь груда металлолома.

Удар иномарок был очень сильным, от них осталась лишь груда металлолома.Удар иномарок был очень сильным, от них осталась лишь груда металлолома.
Удар иномарок был очень сильным, от них осталась лишь груда металлолома.Удар иномарок был очень сильным, от них осталась лишь груда металлолома.
Удар иномарок был очень сильным, от них осталась лишь груда металлолома.
Фото: ГИБДД

Смертельные травмы получили 61-летняя и 55-летняя пассажирки Kia. Травмы получили оба водителя и 20-летняя пассажирка Hyundai. Они находятся в больнице.

Расследованием инцидента занялись правоохранительные органы.

Ранее в Ростовской области мотоциклист без удостоверения погиб, залетев под фуру. ДТП произошло на трассе М-4 «Дон» в Каменском районе.

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#Виктория Прутковская#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ДТП#Транспорт#Авария#Матвеево-Курганский район#Происшествия
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