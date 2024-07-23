Двое погибли и трое пострадали в ДТП на мокрой трассе в Ростовской области

Posted Сегодня, 15:51
Published Сегодня, 15:51
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Авария произошла утром 23 июля на трассе в Матвеево-Курганском районе. Водитель Kia Cerato, двигаясь по мокрой дороге, превысил скорость. Машину занесло, она вылетела на встречную полосу движения, где столкнулась с Hyundai Accent. Удар иномарок был очень сильным, от них осталась лишь груда металлолома.
Смертельные травмы получили 61-летняя и 55-летняя пассажирки Kia. Травмы получили оба водителя и 20-летняя пассажирка Hyundai. Они находятся в больнице.
Расследованием инцидента занялись правоохранительные органы.
Ранее в Ростовской области мотоциклист без удостоверения погиб, залетев под фуру. ДТП произошло на трассе М-4 «Дон» в Каменском районе.