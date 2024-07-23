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Экс-главу ЖКХ района Ростова-на-Дону Стеллу Руф отправили в колонию

Экс-главу ЖКХ района Ростова-на-Дону Стеллу Руф отправили в колонию

23 июля 2024, 11:35
Фото: Изображение Midjourney
Экс-главу ЖКХ района Ростова-на-Дону Стеллу Руф отправили в колонию
Суд огласил приговор бывшей главе ЖКХ Пролетарского района Ростова Стелле Руф по делу о превышении полномочий, сообщает Объединенная пресс-служба судов.

А причиной стали изготовленные беседки для пляжа на Зеленом острове, которые не подходили под утвержденные требования. Однако Руф их приняла без проведения необходимой экспертизы.

В документации в итоге указали недостоверную информацию, что установили 14 беседок с покрытием декоративным бетоном, стоимость которых в точности соответствует 14 беседкам из архитектурного бетона. Сумму ущерба оценили в сумму 296 тысяч рублей.

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Во время суда Руф признала вину, теперь ей назначили 1,5 года лишения свободы в колонии-поселении. Это решение еще не вступило в законную силу.

Добавим, что свою известность Стелла Руф получила в городе после скандалов с многоквартирным домом на Кривошлыковском.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#ЖКХ#Превышение полномочий#Происшествия
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