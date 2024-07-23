Экс-главу ЖКХ района Ростова-на-Дону Стеллу Руф отправили в колонию

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
А причиной стали изготовленные беседки для пляжа на Зеленом острове, которые не подходили под утвержденные требования. Однако Руф их приняла без проведения необходимой экспертизы.
В документации в итоге указали недостоверную информацию, что установили 14 беседок с покрытием декоративным бетоном, стоимость которых в точности соответствует 14 беседкам из архитектурного бетона. Сумму ущерба оценили в сумму 296 тысяч рублей.
Во время суда Руф признала вину, теперь ей назначили 1,5 года лишения свободы в колонии-поселении. Это решение еще не вступило в законную силу.
Добавим, что свою известность Стелла Руф получила в городе после скандалов с многоквартирным домом на Кривошлыковском.