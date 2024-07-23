Губернатор попросил Минэнерго построить новые энергообъекты в Ростовской области

Несколько дней в Ростовской области веерно отключали электричество у жителей из-за 40-градусной жары. Мощностей не хватало из-за устаревшего оборудования и плановых ремонтов на АЭС и ГРЭС, своё влияние вносили также атаки беспилотников. Сами жители требовали ввести в регионе режим ЧС, но власти на это не пошли. Офисы в Ростове не работали по несколько дней из-за перебоев со светом, у продавцов на рынках и обычных граждан портились продукты, старики и мамы с новорождёнными не могли спуститься на прогулку из многоэтажек из-за неработающих лифтов. Похожая ситуация сложилась и в соседних регионах.