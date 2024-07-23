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Posted Сегодня, 15:27

Published Сегодня, 15:27

Modified Сегодня, 15:27

Updated Сегодня, 15:27

Губернатор попросил Минэнерго построить новые энергообъекты в Ростовской области

Губернатор попросил Минэнерго построить новые энергообъекты в Ростовской области

23 июля 2024, 15:27
Фото: Правительство Ростовской области
Губернатор попросил Минэнерго построить новые энергообъекты в Ростовской области
Глава Ростовской области Василий Голубев встретился с министром энергетики России Сергеем Цивилевым, об итогах встречи губернатор рассказал в своём Telegram-канале.

Голубев внёс предложение о создании в Ростовской области «в максимально короткие сроки» нескольких новых электрообъектов. Речь идёт об установке дополнительных трансформаторов на подстанции и строительства нового центра питания.

Глава Минэнерго Сергей Цивилёв поддержал эту инициативу. Объекты внесут в схемы и программы перспективного развития электроэнергетики.

Вместе с тем точные сроки возведения нового центра питания и установки трансформаторов пока неизвестны.

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Несколько дней в Ростовской области веерно отключали электричество у жителей из-за 40-градусной жары. Мощностей не хватало из-за устаревшего оборудования и плановых ремонтов на АЭС и ГРЭС, своё влияние вносили также атаки беспилотников. Сами жители требовали ввести в регионе режим ЧС, но власти на это не пошли. Офисы в Ростове не работали по несколько дней из-за перебоев со светом, у продавцов на рынках и обычных граждан портились продукты, старики и мамы с новорождёнными не могли спуститься на прогулку из многоэтажек из-за неработающих лифтов. Похожая ситуация сложилась и в соседних регионах.

Ранее RostovGazeta подробно рассказала, как миллионы россиян остались без света в страшную жару из-за аварии на юге РФ.

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