Губернатор попросил Минэнерго построить новые энергообъекты в Ростовской области

Posted Сегодня, 15:27
Published Сегодня, 15:27
Modified Сегодня, 15:27
Updated Сегодня, 15:27
Голубев внёс предложение о создании в Ростовской области «в максимально короткие сроки» нескольких новых электрообъектов. Речь идёт об установке дополнительных трансформаторов на подстанции и строительства нового центра питания.
Глава Минэнерго Сергей Цивилёв поддержал эту инициативу. Объекты внесут в схемы и программы перспективного развития электроэнергетики.
Вместе с тем точные сроки возведения нового центра питания и установки трансформаторов пока неизвестны.
Несколько дней в Ростовской области веерно отключали электричество у жителей из-за 40-градусной жары. Мощностей не хватало из-за устаревшего оборудования и плановых ремонтов на АЭС и ГРЭС, своё влияние вносили также атаки беспилотников. Сами жители требовали ввести в регионе режим ЧС, но власти на это не пошли. Офисы в Ростове не работали по несколько дней из-за перебоев со светом, у продавцов на рынках и обычных граждан портились продукты, старики и мамы с новорождёнными не могли спуститься на прогулку из многоэтажек из-за неработающих лифтов. Похожая ситуация сложилась и в соседних регионах.
Ранее RostovGazeta подробно рассказала, как миллионы россиян остались без света в страшную жару из-за аварии на юге РФ.