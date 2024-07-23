Коммунальную «реку» в центре Ростова пытаются вычерпать экскаватором

Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:21
Updated Сегодня, 13:21
Коммунальная «река» на Варфоломеева образовалась вечером 22 июля. До этого там безуспешно пытались справиться с прорывом трубы. Из-за аварии жители центра Ростова частично остались без водоснабжения. К настоящему часу его восстановили.
Из затопленной после прорывы трубы траншеи воду решили вычёрпывать экскаватором. Из ковша её просто выливают на проезжую часть. Но справиться с проблемой это всё равно не помогает. Воду также пытаются убрать из траншеи с помощью насоса.