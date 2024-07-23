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Posted Сегодня, 13:19

Published Сегодня, 13:19

Modified Сегодня, 13:21

Updated Сегодня, 13:21

Коммунальную «реку» в центре Ростова пытаются вычерпать экскаватором

Коммунальную «реку» в центре Ростова пытаются вычерпать экскаватором

23 июля 2024, 13:19
Фото: rostovgazeta.ru
Коммунальную «реку» в центре Ростова пытаются вычерпать экскаватором
На Варфоломеева в Ростове пытаются справиться с крупной коммунальной аварией, фото и видео с места событий делится корреспондент RostovGazeta.

Коммунальная «река» на Варфоломеева образовалась вечером 22 июля. До этого там безуспешно пытались справиться с прорывом трубы. Из-за аварии жители центра Ростова частично остались без водоснабжения. К настоящему часу его восстановили.

Из затопленной после прорывы трубы траншеи воду решили вычёрпывать экскаватором. Из ковша её просто выливают на проезжую часть. Но справиться с проблемой это всё равно не помогает. Воду также пытаются убрать из траншеи с помощью насоса.

Коммунальную «реку» в центре Ростова пытаются вычерпать экскаватором
Видео: rostovgazeta.ru
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Фото: rostovgazeta.ru

Ранее машина провалилась под землю в Ростове-на-Дону.

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