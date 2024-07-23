Кукольный театр и филармония не будут переезжать в Новый Ростов

Министр рассказала, что в рамках реализации проекта по развитию территории «Новый Ростов» возведут здания для кукольного театра имени С. В. Былкова и филармонии, как и планировалось ранее. Однако культурные учреждения не перенесут полностью. После завершения строительства они будут функционировать как на прежних местах, так и в новых зданиях.