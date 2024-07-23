Кукольный театр и филармония не будут переезжать в Новый Ростов

Posted Сегодня, 09:41
Published Сегодня, 09:41
Modified Сегодня, 09:43
Updated Сегодня, 09:43
Министр рассказала, что в рамках реализации проекта по развитию территории «Новый Ростов» возведут здания для кукольного театра имени С. В. Былкова и филармонии, как и планировалось ранее. Однако культурные учреждения не перенесут полностью. После завершения строительства они будут функционировать как на прежних местах, так и в новых зданиях.
Напомним, что в начале июля руководители проекта застройки территории старого аэропорта доложили губернатору Василию Голубеву о ходе работ. Госэкспертиза согласовала задания на строительство концертного зала на две тысячи мест, театра кукол, а также других учреждений.
Читайте также о том, что в Ростове-на-Дону планируют реконструировать особняк конца XIX века.
До этого стало известно, что в донском регионе построят свыше 10 модульных отелей до 2025 года.