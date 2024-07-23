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Кукольный театр и филармония не будут переезжать в Новый Ростов

Кукольный театр и филармония не будут переезжать в Новый Ростов

23 июля 2024, 09:41
Фото: culture ru/Яндекс. Карты
Кукольный театр и филармония не будут переезжать в Новый Ростов
В центре Ростова-на-Дону продолжат функционировать кукольный театр и филармония. Учреждения не переедут в район старого аэропорта, сообщает «Город N» со ссылкой на главу областного Минкультуры Анну Дмитриеву.

Министр рассказала, что в рамках реализации проекта по развитию территории «Новый Ростов» возведут здания для кукольного театра имени С. В. Былкова и филармонии, как и планировалось ранее. Однако культурные учреждения не перенесут полностью. После завершения строительства они будут функционировать как на прежних местах, так и в новых зданиях.

Напомним, что в начале июля руководители проекта застройки территории старого аэропорта доложили губернатору Василию Голубеву о ходе работ. Госэкспертиза согласовала задания на строительство концертного зала на две тысячи мест, театра кукол, а также других учреждений.

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До этого стало известно, что в донском регионе построят свыше 10 модульных отелей до 2025 года.

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