На Ростов-на-Дону обрушится магнитная буря уровня G2

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
Согласно прогнозу ученых, 24 июля в Ростов-на-Дону придет магнитная буря. Активное воздействие начнется в шесть утра и продлится до трех часов дня. Пик геомагнитного возмущения придется на 12.00 мск и достигнет уровня G2. В это время возмущение составит шесть баллов из девяти максимальных.
Вероятность возникновения сильного геомагнитного шторма составляет 35%. В связи с этим есть возможность нарастания перепадов напряжения электричества. Метеочувствительные люди могут испытывать проблемы со здоровьем. Повышенное давление, головная боль, мигрени, бессонница и многие другие симптомы могут обостряться в период действия бури.
Ранее стало известно, когда вернется сильная жара в донскую столицу.
До этого над Ростовской областью могли заметить французскую космическую ракету.