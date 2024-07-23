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Posted Сегодня, 07:04

Published Сегодня, 07:04

Modified Сегодня, 07:06

Updated Сегодня, 07:06

На Ростов-на-Дону обрушится магнитная буря уровня G2

На Ростов-на-Дону обрушится магнитная буря уровня G2

23 июля 2024, 07:04
Фото: Unsplash
На Ростов-на-Дону обрушится магнитная буря уровня G2
В Ростове-на-Дону накроет сильная геомагнитная буря. Возмущения магнитного поля Земли достигнут уровня G2, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Согласно прогнозу ученых, 24 июля в Ростов-на-Дону придет магнитная буря. Активное воздействие начнется в шесть утра и продлится до трех часов дня. Пик геомагнитного возмущения придется на 12.00 мск и достигнет уровня G2. В это время возмущение составит шесть баллов из девяти максимальных.

Вероятность возникновения сильного геомагнитного шторма составляет 35%. В связи с этим есть возможность нарастания перепадов напряжения электричества. Метеочувствительные люди могут испытывать проблемы со здоровьем. Повышенное давление, головная боль, мигрени, бессонница и многие другие симптомы могут обостряться в период действия бури.

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