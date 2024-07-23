На Ростов-на-Дону обрушится магнитная буря уровня G2

Согласно прогнозу ученых, 24 июля в Ростов-на-Дону придет магнитная буря. Активное воздействие начнется в шесть утра и продлится до трех часов дня. Пик геомагнитного возмущения придется на 12.00 мск и достигнет уровня G2. В это время возмущение составит шесть баллов из девяти максимальных.