Над Ростовской областью пронесутся метеоры Южных дельта-Акварид

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
У жителей Ростовской области будет возможность увидеть летний звездопад Южных дельта-Акварид. Пик его активности придется на ночь с 30 на 31 июля. Интенсивность потока будет средняя, она составит 25 метеоров в час.
О метеоритном потоке Южных дельта-Акварид также известно, что его название произошло от расположения радианта. Он находится в созвездии Водолея, что на латинском будет Aquarius (Аквариус). Родительским телом является комета 96P/Макхольца.
Наблюдать за звездопадом можно на обоих полушариях Земли. Однако данный метеоритный поток отличается слабой видимостью, что делает его сложным для восприятия. Для того, чтобы попытать удачу и увеличить свои шансы, следует соблюдать ряд правил: дождитесь пика активности, узнайте прогноз погоды и фазу Луны, уезжайте подальше от города, смотрите в направлении зенита и избегайте ярких источников света.
Напомним, что период активности метеоров Южных дельта-Акварид приходится на 12 июля — 23 августа.
Ранее в небе над Ростовской областью увидели огромный светящийся шар.