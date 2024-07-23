Над Ростовской областью пронесутся метеоры Южных дельта-Акварид

Наблюдать за звездопадом можно на обоих полушариях Земли. Однако данный метеоритный поток отличается слабой видимостью, что делает его сложным для восприятия. Для того, чтобы попытать удачу и увеличить свои шансы, следует соблюдать ряд правил: дождитесь пика активности, узнайте прогноз погоды и фазу Луны, уезжайте подальше от города, смотрите в направлении зенита и избегайте ярких источников света.