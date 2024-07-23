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Published Сегодня, 11:42

Modified Сегодня, 11:44

Updated Сегодня, 11:44

Над Ростовской областью пронесутся метеоры Южных дельта-Акварид

Над Ростовской областью пронесутся метеоры Южных дельта-Акварид

23 июля 2024, 11:42
Фото: Unsplash
Над Ростовской областью пронесутся метеоры Южных дельта-Акварид
В Ростовской области начинается пик активности метеоритного потока Южных дельта-Акварид, сообщает сайт Star Walk.

У жителей Ростовской области будет возможность увидеть летний звездопад Южных дельта-Акварид. Пик его активности придется на ночь с 30 на 31 июля. Интенсивность потока будет средняя, она составит 25 метеоров в час.

О метеоритном потоке Южных дельта-Акварид также известно, что его название произошло от расположения радианта. Он находится в созвездии Водолея, что на латинском будет Aquarius (Аквариус). Родительским телом является комета 96P/Макхольца.

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Наблюдать за звездопадом можно на обоих полушариях Земли. Однако данный метеоритный поток отличается слабой видимостью, что делает его сложным для восприятия. Для того, чтобы попытать удачу и увеличить свои шансы, следует соблюдать ряд правил: дождитесь пика активности, узнайте прогноз погоды и фазу Луны, уезжайте подальше от города, смотрите в направлении зенита и избегайте ярких источников света.

Напомним, что период активности метеоров Южных дельта-Акварид приходится на 12 июля — 23 августа.

Ранее в небе над Ростовской областью увидели огромный светящийся шар.

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