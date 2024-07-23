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Published Сегодня, 08:35

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Жители Гуково пожаловались на свалки возле детских садов, крыс и горящий полигон

«Нечем дышать»: жители Гукова задыхаются от вони свалок, горящего полигона и крыс

23 июля 2024, 08:35
Фото: Toblas Begemann/cc by 2.0/flickr.com
Жители Гуково пожаловались на свалки возле детских садов, крыс и горящий полигон

Жители Гуково пожаловались на свалки возле детских садов, крыс и горящий полигон

В редакцию RostovGazeta обратились жители города Гуково в Ростовской области. Люди жалуются на огромные мусорные свалки, особенно вблизи детских садов, на расплодившихся крыс и регулярное возгорание полигона, из-за которого невозможно дышать.

Дети дышат вонью

Жители Гуково делятся мнением, что их город с ног до головы погряз в мусоре.

«Отходы в частном секторе вместо трех раз в неделю, стали вывозить один раз. А самое интересное, что когда по нашим жалобам во все инстанции едет проверка, то по маршруту ее следования, мусор убирают везде. А где она не проедет — горы отходов так и продолжают накапливаться», — отмечает местная жительница Светлана Авдеева.

Собеседница подчеркивает, что в городе есть такие места накопления мусора, на которых отходы не вывозятся месяцами.

«Приезжают, трактором задвинут, а людям говорят, что свалка, дескать, незаконная. Якобы на ней нет баков для мусора. Но позвольте, раньше с таких мест мусор вывозили, а сейчас они вдруг стали незаконными?» — недоумевает гуковчанка.

Особенное возмущение горожан вызывают огромные свалки на контейнерных площадках возле детских садов. В частности, возле детских садов «Рябинушка», «Ручеек».

Ситуация на мусорных площадках возле детского сада «Рябинушка» в Гуково.
Видео: читатели Жители / rostovgazeta.ru
«В Ростовской области аномальная жара, и эти свалки воняют. Наших детей в детских садах дважды в день выводят на прогулки, и они вынуждены дышать вонью со свалок», — возмущаются люди.
Ситуация с мусором возле детского сада «Ручеек» в Гуково.
Видео: читатели / rostovgazeta.ru
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Бесстрашные крысы

Жители Гуково добавляют, что с контейнерных площадок нередко исчезают жбаны — их количество заметно уменьшается. Для примера, по словам горожан, раньше на одной конкретной площадке стояло семь жбанов, а теперь их осталось три.

«Контейнерные площадки кишат крысами. Их настолько много, что они совсем перестали бояться людей. Даже не считают нужным прятаться, когда горожане выбрасывают мусор», — говорит Авдеева.
Крысы на контейнерных площадках в Гуково даже не прячутся. Крысы на контейнерных площадках в Гуково даже не прячутся.
Крысы на контейнерных площадках в Гуково даже не прячутся.
Фото: читатели / rostovgazeta.ru
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Отчеты и реальность

Люди возмущены тем, что в отчетах регионального оператора картина с опустошением контейнерных площадок в Гуково выглядит совсем иначе. По словам горожан, сотрудники ООО «Экострой — Дон» приезжают вывозить мусор, после что делают фотографии в качестве доказательства своей работы.

«Однако утром 22 июля мы зафиксировали на видео, как опустошали контейнеры на улице Ковалева. Половину мусорки убрали, а оставшиеся отходы скинули в кучу. Затем сделали фотографию под определенным углом, где контейнеры чистые, показав, что навели порядок, и уехали. А куча мусора так и осталась лежать в загороженной контейнерной площадке», — сообщает Светлана Авдеева.
Как в Гуково опустошают контейнерные площадки
Видео: читатели / rostovgazeta.ru

Разъяснить ситуацию с вывозом мусора у регионального оператора на момент публикации статьи не удалось. При обращении в кол-центр, корреспондент RostovGazeta прослушал часть зарубежной композиции «Don’t Worry, Be Happy» [не волнуйся, будь счастлив — прим. редакции], после чего звонок обрывали. Не сняли трубку и в офисе компании. Редакция направила официальный запрос, информация уточняется.

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В Гуково горит полигон

Еще одной проблемой гуковчане считают регулярно возгорающийся полигон, расположенный в конце улицы Милицейской. Рядом с горящей свалкой находятся жилые дома поселка, а буквально в трех километрах — больница, окна которой выходят на полигон.

Рядом с горящим полигоном в Гуково располагаются жилые дома поселка, а буквально в трех километрах — больница
Видео: читатели / rostovgazeta.ru
«Вонища в округе страшная. Люди задыхаются от дыма — окна открыть невозможно. А пациенты больницы вдыхают эти продукты возгорания, — сообщает Светлана Авдеева. — Мне лично объяснили, что причиной возгорания полигона является нежелание людей сортировать мусор. Якобы это мы, граждане, выбрасываем легковоспламеняющиеся жидкости, поэтому полигон и горит. А совсем не потому, что неправильно утилизируют отходы».
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Прокомментировать ситуацию в администрации Гуково затруднились.

«Ну огонь там не открытый, скорее всего. Задымления появляются периодически. Вы пришлите официальный запрос, уточню и ответим», — отметили в администрации.

Редакция RostovGazeta направила официальный запрос. Информация уточняется.

Ранее RostovGazeta сообщала, что рощи и зеленые зоны Ростова погрязли в строительном мусоре. Горожане возмущаются, что вместо наслаждения чистым воздухом, на прогулках постоянно натыкаются на свалки.

Как с этим можно бороться — читайте в материале RostovGazeta.

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