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Posted Сегодня, 08:09

Published Сегодня, 08:09

Modified Сегодня, 08:20

Updated Сегодня, 08:20

Власти Ростова планируют потратить более 13 млн рублей на оформление ко Дню города

Траты на украшение Ростова ко Дню города выросли в 11 раз в 2024-м

23 июля 2024, 08:09
Фото: rostovgazeta.ru
Власти Ростова планируют потратить более 13 млн рублей на оформление ко Дню города

Оформление Ростова ко Дню города обойдется в почти 14 миллионов рублей

В Ростове-на-Дону ведется подготовка ко Дню города. Власти планируют потратить на оформление города к празднику свыше 13 миллионов рублей. Соответствующие документы размещена на сайте госзакупок.

В Ростове-на-Дону разработали концепцию комплексного оформления центральных улиц и площадей города к проведению 275-летней годовщины со дня основания донской столицы. Так, на территории города будут размещены 80 флагов на кронштейне. Кроме того, будут установлены мобильные флаги более крупного размера. Вес каждого составит не менее 45 килограммов.

Также в Ростове появится световая объемно-пространственная инсоляция «Герб города». Герб, корона, дубовые листочки с лентами будут обрамлены световой лентой. Еще одна светящаяся буквенная композиция «С днем города» также украсит донскую столицу.

Власти планируют потратить на объекты оформления свыше 13 миллионов рублейВласти планируют потратить на объекты оформления свыше 13 миллионов рублей
Власти планируют потратить на объекты оформления свыше 13 миллионов рублейВласти планируют потратить на объекты оформления свыше 13 миллионов рублей
Власти планируют потратить на объекты оформления свыше 13 миллионов рублейВласти планируют потратить на объекты оформления свыше 13 миллионов рублей
Власти планируют потратить на объекты оформления свыше 13 миллионов рублей
Фото: Администрация Ростова

Монтажные работы завершаться до 25 июля. Начнут уберут украшения только 5 октября и закончат к 13 октября текущего года. На покупку, монтаж и демонтаж всех элементов оформления понадобится минимум 13,8 миллионов рублей.

Напомним, что в 2023 году на оформление Ростова ко Дню города потратили 1,24 миллиона рублей, что в 11 раз меньше, чем в 2024-м.

До этого ураганный ветер повалил баннеры посвященные героям СВО в Ростове-на-Дону.

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