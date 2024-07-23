Траты на украшение Ростова ко Дню города выросли в 11 раз в 2024-м

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
В Ростове-на-Дону разработали концепцию комплексного оформления центральных улиц и площадей города к проведению 275-летней годовщины со дня основания донской столицы. Так, на территории города будут размещены 80 флагов на кронштейне. Кроме того, будут установлены мобильные флаги более крупного размера. Вес каждого составит не менее 45 килограммов.
Также в Ростове появится световая объемно-пространственная инсоляция «Герб города». Герб, корона, дубовые листочки с лентами будут обрамлены световой лентой. Еще одна светящаяся буквенная композиция «С днем города» также украсит донскую столицу.
Монтажные работы завершаться до 25 июля. Начнут уберут украшения только 5 октября и закончат к 13 октября текущего года. На покупку, монтаж и демонтаж всех элементов оформления понадобится минимум 13,8 миллионов рублей.
Напомним, что в 2023 году на оформление Ростова ко Дню города потратили 1,24 миллиона рублей, что в 11 раз меньше, чем в 2024-м.
До этого ураганный ветер повалил баннеры посвященные героям СВО в Ростове-на-Дону.