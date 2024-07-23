Траты на украшение Ростова ко Дню города выросли в 11 раз в 2024-м

В Ростове-на-Дону разработали концепцию комплексного оформления центральных улиц и площадей города к проведению 275-летней годовщины со дня основания донской столицы. Так, на территории города будут размещены 80 флагов на кронштейне. Кроме того, будут установлены мобильные флаги более крупного размера. Вес каждого составит не менее 45 килограммов.