Подготовка ребенка к школе: что нужно знать и сколько это стоит

Posted Сегодня, 15:14
Published Сегодня, 15:14
Modified Сегодня, 15:17
Updated Сегодня, 15:17
Психолог Даниэль Первов рассказал нам, что нужно составить список необходимых вещей. Важно не покупать все подряд, а подойти к выбору предметов обдуманно. Начните с самого необходимого:
Согласно данным Росстата, портфель родителям обойдется в среднем в 2,5 тысячи рублей в 2024 году. Одна школьная тетрадь стоит от 13 рублей и выше. Все зависит от количества листов, качества бумаги, нанесенного принта и других параметров.
Альбом для рисования обойдется в 121 рубль, карандаш в 23 рубля, набор фломастеров — 198 рублей, ручка — 30 рублей, учебник — 600 рублей.
Что касается одежды, то куртка на ребенка в среднем стоит 4,2 тысячи рублей, брюки — 1,8 тысячи рублей, платье — 1,9 тысячи.
Блузка для девочек обойдется в 1,4 тысячи рублей, сорочка для мальчиков — 1,1 тысячи рублей. Стоимость юбки составляет 1,4 тысячи рублей.
Даниэль Первов рассказал, что сборы к школе — это не только покупка необходимых вещей, но и психологическая подготовка. Важно, чтобы ребенок не испытывал страха перед учебным процессом и чувствовал поддержку со стороны родителей. Для этого необходимо обратить внимание на несколько аспектов.
Автор учебных пособий для дошкольников и школьников Светлана Воскресенская рассказала, что существует три критерия, по которым можно оценить готовность ребенка к школе:
У будущих первоклассников, которые не посещали детский сад, могут возникать сложности с адаптацией из-за того, что им не хватает социально-эмоциональной готовности. Если посмотреть на необходимость подготовки с точки зрения системы образования и учебников для начальной школы, то без этого можно обойтись.
Практически во всех учебниках и букварях есть материал, который рассчитан на неподготовленных детей: в классе их научат читать, выполнять действия сложения, вычитания, умножения, писать буквы. Безусловно, учителя дают более глубокие знания, но начинают они все равно с основ.
Даниэль Первов рассказал, что особое внимание стоит уделить региональным особенностям подготовки к школе. Жителям Ростова важно учитывать климатические условия и специфику местных школ.
Климат здесь отличается жарким летом и мягкой зимой. При выборе одежды для школы учитывайте это: приобретайте легкие, дышащие ткани для теплого периода и удобные, теплые вещи для зимы.
По информации Роспотребнадзора, при выборе школьного рюкзака ключевыми факторами являются: вес, наличие ортопедической спинки и светоотражающих деталей.
Согласно стандартам, масса пустого рюкзака не должна превышать 1 килограмма. Важно также учитывать, что суммарный вес с учебными принадлежностями не должен составлять более 10% от массы ребенка — для начальных классов это примерно 2 кг. Следует не только выбирать легкий рюкзак, но и следить за его наполнением.
Ортопедическая спинка повторяет естественные изгибы позвоночника, что способствует правильной осанке. В нижней части спинки предусмотрен поясничный валик, на который при правильной загрузке будет приходиться основная нагрузка. Спинка должна быть жесткой, но обязательно с мягкой подкладкой для комфорта ребенка. Лямки тоже должны иметь подобное наполнение, чтобы избежать давления на плечи. Кроме того, лямки необходимо регулировать по длине и убедиться, что они не растягиваются, так как именно это позволяет правильно разместить рюкзак на спине. Желательно, чтобы регулировочные пряжки находились как в нижней, так и в верхней части лямок, это обеспечивает лучшее прилегание рюкзака к спине. Наилучший размер лямок составляет 4-5 см.
Ранее стало известно, что цифровое досье на каждого школьника может появиться в Ростове.