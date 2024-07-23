Подготовка ребенка к школе: что нужно знать и сколько это стоит

Ортопедическая спинка повторяет естественные изгибы позвоночника, что способствует правильной осанке. В нижней части спинки предусмотрен поясничный валик, на который при правильной загрузке будет приходиться основная нагрузка. Спинка должна быть жесткой, но обязательно с мягкой подкладкой для комфорта ребенка. Лямки тоже должны иметь подобное наполнение, чтобы избежать давления на плечи. Кроме того, лямки необходимо регулировать по длине и убедиться, что они не растягиваются, так как именно это позволяет правильно разместить рюкзак на спине. Желательно, чтобы регулировочные пряжки находились как в нижней, так и в верхней части лямок, это обеспечивает лучшее прилегание рюкзака к спине. Наилучший размер лямок составляет 4-5 см.