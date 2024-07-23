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Posted Сегодня, 15:14

Published Сегодня, 15:14

Modified Сегодня, 15:17

Updated Сегодня, 15:17

Подготовка ребенка к школе: что нужно знать и сколько это стоит

Подготовка ребенка к школе: что нужно знать и сколько это стоит

23 июля 2024, 15:14
Фото: rostovgazeta.ru
Подготовка ребенка к школе: что нужно знать и сколько это стоит
Для многих родителей процесс подготовки ребенка к школе уже начался. Что нужно приобрести к 1 сентября, в материале RostovGazeta.

Что покупать к школе

Психолог Даниэль Первов рассказал нам, что нужно составить список необходимых вещей. Важно не покупать все подряд, а подойти к выбору предметов обдуманно. Начните с самого необходимого:

  • Ранец. Он должен быть удобным и подходить по размеру. Желательно выбирать ортопедическую модель с регулируемыми лямками и жесткой спинкой;
  • Канцелярия. Покупайте качественные ручки, карандаши, ластики, линейки и тетради. Обратите внимание на обложки тетрадей: лучше выбирать яркие и интересные, чтобы ребенку было приятно ими пользоваться;
  • Одежда и обувь. Форма должна быть удобной, соответствовать школьным требованиям и сезону. Обратите внимание на качество материалов, из которых изготовлена одежда, чтобы она была приятной к телу и дышащей;
  • Учебники и тетради. Узнайте у классного руководителя список учебников и тетрадей, необходимых для учебы. Лучше купить их заранее, чтобы избежать дефицита в последний момент.
Узнайте у классного руководителя список учебников и тетрадейУзнайте у классного руководителя список учебников и тетрадей
Узнайте у классного руководителя список учебников и тетрадей
Фото: 1MI

Сколько стоит собрать ребенка в школу

Согласно данным Росстата, портфель родителям обойдется в среднем в 2,5 тысячи рублей в 2024 году. Одна школьная тетрадь стоит от 13 рублей и выше. Все зависит от количества листов, качества бумаги, нанесенного принта и других параметров.

Альбом для рисования обойдется в 121 рубль, карандаш в 23 рубля, набор фломастеров — 198 рублей, ручка — 30 рублей, учебник — 600 рублей.

Что касается одежды, то куртка на ребенка в среднем стоит 4,2 тысячи рублей, брюки — 1,8 тысячи рублей, платье — 1,9 тысячи.

Блузка для девочек обойдется в 1,4 тысячи рублей, сорочка для мальчиков — 1,1 тысячи рублей. Стоимость юбки составляет 1,4 тысячи рублей.

Блузка для девочек обойдется в 1,4 тысячи рублейБлузка для девочек обойдется в 1,4 тысячи рублей
Блузка для девочек обойдется в 1,4 тысячи рублей
Фото: 1MI

Подготовка ребенка к школе

Даниэль Первов рассказал, что сборы к школе — это не только покупка необходимых вещей, но и психологическая подготовка. Важно, чтобы ребенок не испытывал страха перед учебным процессом и чувствовал поддержку со стороны родителей. Для этого необходимо обратить внимание на несколько аспектов.

  1. Беседы о школе. Рассказывайте ребенку, что его ждет в школе: новые друзья, интересные уроки, увлекательные мероприятия, программа обучения. Поделитесь своими воспоминаниями о школьных годах, чтобы создать позитивный образ школы;
  2. Режим дня. За две-три недели до начала учебного года начните постепенно вводить школьный режим: ранний подъем, завтрак, занятия в определенное время. Это поможет ребенку плавно адаптироваться к новому распорядку дня;
  3. Чтение и обучение. Проводите время за чтением книг и выполнением несложных заданий. Это поможет ребенку войти в учебный ритм и подготовит его к предстоящим занятиям;
  4. Эмоциональная поддержка. Поддерживайте ребенка в его переживаниях, говорите о том, что волнение перед началом учебного года — это нормально. Важно, чтобы он чувствовал вашу уверенность и заботу.
Поддерживайте ребенка в его переживанияхПоддерживайте ребенка в его переживаниях
Поддерживайте ребенка в его переживаниях
Фото: Изображение Midjourney

Как оценить готовность ребенка к школе

Автор учебных пособий для дошкольников и школьников Светлана Воскресенская рассказала, что существует три критерия, по которым можно оценить готовность ребенка к школе:

  • физиологическая готовность (рост, вес и так далее);
  • психологическая готовность (развитие памяти и мышления. Способность удерживать внимание пока оценивать рано — у дошкольников не хватает на это волевых усилий);
  • эмоциональная готовность (может ли ребенок воспринимать свои удачи-неудачи, включен ли он в общественные отношения).

У будущих первоклассников, которые не посещали детский сад, могут возникать сложности с адаптацией из-за того, что им не хватает социально-эмоциональной готовности. Если посмотреть на необходимость подготовки с точки зрения системы образования и учебников для начальной школы, то без этого можно обойтись.

Практически во всех учебниках и букварях есть материал, который рассчитан на неподготовленных детей: в классе их научат читать, выполнять действия сложения, вычитания, умножения, писать буквы. Безусловно, учителя дают более глубокие знания, но начинают они все равно с основ.

Какую одежду покупать к школе

Даниэль Первов рассказал, что особое внимание стоит уделить региональным особенностям подготовки к школе. Жителям Ростова важно учитывать климатические условия и специфику местных школ.

Климат здесь отличается жарким летом и мягкой зимой. При выборе одежды для школы учитывайте это: приобретайте легкие, дышащие ткани для теплого периода и удобные, теплые вещи для зимы.

Приобретайте теплые вещи для зимы.Приобретайте теплые вещи для зимы.
Приобретайте теплые вещи для зимы.
Фото: 1MI

Как выбрать школьный портфель

По информации Роспотребнадзора, при выборе школьного рюкзака ключевыми факторами являются: вес, наличие ортопедической спинки и светоотражающих деталей.

Согласно стандартам, масса пустого рюкзака не должна превышать 1 килограмма. Важно также учитывать, что суммарный вес с учебными принадлежностями не должен составлять более 10% от массы ребенка — для начальных классов это примерно 2 кг. Следует не только выбирать легкий рюкзак, но и следить за его наполнением.

Ортопедическая спинка повторяет естественные изгибы позвоночника, что способствует правильной осанке. В нижней части спинки предусмотрен поясничный валик, на который при правильной загрузке будет приходиться основная нагрузка. Спинка должна быть жесткой, но обязательно с мягкой подкладкой для комфорта ребенка. Лямки тоже должны иметь подобное наполнение, чтобы избежать давления на плечи. Кроме того, лямки необходимо регулировать по длине и убедиться, что они не растягиваются, так как именно это позволяет правильно разместить рюкзак на спине. Желательно, чтобы регулировочные пряжки находились как в нижней, так и в верхней части лямок, это обеспечивает лучшее прилегание рюкзака к спине. Наилучший размер лямок составляет 4-5 см.

Ранее стало известно, что цифровое досье на каждого школьника может появиться в Ростове.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Образование#Учебники#Канцелярия#Все материалы авторов#Подготовка к школе#Ранец#Одежда для школы#Психологическая поддержка
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