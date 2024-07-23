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Posted Сегодня, 14:09

Published Сегодня, 14:09

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Updated Сегодня, 14:16

Появились кадры с места ДТП рейсового автобуса «Ростов — Геленджик»

Появились кадры с места ДТП рейсового автобуса «Ростов — Геленджик»

23 июля 2024, 14:09
Фото: Госавтоинспекция Краснодарского края
Появились кадры с места ДТП рейсового автобуса «Ростов — Геленджик»
ДТП с рейсовым автобусом «Ростов-на-Дону — Геленджик» произошло в Краснодарском крае, подробностями поделились в Госавтоинспекции Кубани и в оперштабе региона.

Авария случилась неподалёку от поселка Черноморский днем 23 июля. Водитель рейсового автобуса «Ростов-на-Дону — Геленджик» не справился с управлением, из-за чего транспортное средство съехало с трассы и перевернулось.

Появились кадры с места ДТП рейсового автобуса «Ростов — Геленджик»
Видео: Видео ЧП Юг
В салоне 32 пассажира: появились подробности ДТП с автобусом «Ростов — Геленджик»
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Фото: Госавтоинспекция Краснодарского края

Внутри автобуса находились 32 пассажира. 15 из них получили ранения, в том числе дети. Всем им оказывается медицинская помощь.

На кадрах с места событий видна работа экстренных и правоохранительных служб. Сам автобус пока не вытащили из кювета. Также на месте находятся некоторые пассажиры, не получившие травмы.

Сотрудники ГАИ проводят проверку и изучают записи видеорегистратора для выяснения причин аварии.

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