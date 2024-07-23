Появились кадры с места ДТП рейсового автобуса «Ростов — Геленджик»

Posted Сегодня, 14:09
Published Сегодня, 14:09
Modified Сегодня, 14:16
Updated Сегодня, 14:16
Авария случилась неподалёку от поселка Черноморский днем 23 июля. Водитель рейсового автобуса «Ростов-на-Дону — Геленджик» не справился с управлением, из-за чего транспортное средство съехало с трассы и перевернулось.
Внутри автобуса находились 32 пассажира. 15 из них получили ранения, в том числе дети. Всем им оказывается медицинская помощь.
На кадрах с места событий видна работа экстренных и правоохранительных служб. Сам автобус пока не вытащили из кювета. Также на месте находятся некоторые пассажиры, не получившие травмы.
Сотрудники ГАИ проводят проверку и изучают записи видеорегистратора для выяснения причин аварии.