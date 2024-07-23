Правила хорошего долга: как пользоваться кредиткой и не платить банку проценты

Например, у Банка ВТБ один из самых длительных беспроцентных периодов — до 200 дней. Однако индивидуальные условия, указанные в договоре, нужно обязательно изучить и обсудить с менеджером. Ведь те же 200 дней без процентов — это не купил и забыл о платежах на полгода. На сайте банка четко указано, что беспроцентный период действует в случае, если клиент вносит минимальные платежи в счет погашения кредита по карте.