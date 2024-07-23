Правила хорошего долга: как пользоваться кредиткой и не платить банку проценты

Posted Сегодня, 13:54
Published Сегодня, 13:54
Modified Сегодня, 13:56
Updated Сегодня, 13:56
На самом деле никакого секрета здесь нет, а все лайфхаки о том, как пользоваться кредитной картой бесплатно, можно найти в интернете. Мы изучили их, и попросили экспертов из Банка ВТБ рассказать: работают ли эти методы и не навредят ли кому-то.
Реклама кредиток по назойливости может соревноваться разве что с рекламой лекарств или маркетплейсов. Если ввести в поисковую строку словосочетание «кредитная карта», то уже через пару часов ваша почта и соцсети будут полны предложениями оформить супервыгодную карту с бесплатным периодом и процентом на остаток.
Важно напомнить, что не все карты одинаково полезны. И точно не стоит верить любой рекламе в интернете.
Почему банки так настойчиво рекламируют кредитки? Все же знают, что процентные ставки сейчас беспрецедентные и зарплаты за ними никак не успевают.
Есть две категории банков.
Первая — это недобросовестные игроки, которые хотят нажиться на финансово безграмотных людях. Такие организации стремятся раздать как можно больше кредиток, не предупреждая клиентов о последствиях безответственного использования заемных денег. Получил такой человек карту — и все, банку остается только ждать, когда он сам себя загонит в кредитную кабалу.
Клиент тратит лимит напропалую, покупает то, что не может позволить на свою зарплату, не следит за беспроцентным периодом (если он вообще есть), снимает деньги, когда нужна наличка, и даже переводит кредитные деньги на другие карты. Банку остается лишь выставить счет в конце периода. А как человек расплатится — не его, банка, забота.
Вторая категория — это ответственные банки, которые честно объясняют, что кредитная карта сегодня — это инструмент для ответственных и дисциплинированных заемщиков. Что тратить заемные средства больше собственных финансовых возможностей нельзя. Снимать наличку и переводить на другие карты — крайне нежелательно. А вот что желательно — это тратить в пределах собственного заработка и укладываться в беспроцентный период.
Здесь все довольно просто, но есть главный принцип: всегда укладываться в беспроцентный период.
Например, у Банка ВТБ один из самых длительных беспроцентных периодов — до 200 дней. Однако индивидуальные условия, указанные в договоре, нужно обязательно изучить и обсудить с менеджером. Ведь те же 200 дней без процентов — это не купил и забыл о платежах на полгода. На сайте банка четко указано, что беспроцентный период действует в случае, если клиент вносит минимальные платежи в счет погашения кредита по карте.
Итак, первым делом следует выяснить точный беспроцентный период. Например, в ВТБ 200 дней отсчитываются с момента выдачи карты. В этот период (его еще называют грейс-периодом) клиент может смело использовать кредитные средства без уплаты процентов. И тут действуют два главных правила:
Живи по средствам
Плати в срок
Первое правило означает, что тратить заемные средства можно только в пределах собственного дохода. То есть, если вы зарабатываете 100 тыс. рублей, а ваш кредитный лимит — 200 тыс., ни в коем случае нельзя тратить даже 130 тыс. с кредитной карты в месяц.
Второе правило означает, что нельзя пропускать дату окончания беспроцентного периода. Нужно погашать всю сумму долга до этой даты, а желательно за пару дней до нее.
Выполняя эти два простых правила, владелец карты никогда не накопит долги, а под рукой всегда будут деньги.
Но тут возникает вопрос: зачем тогда кредитная карта, если человеку можно тратить только в пределах зарплаты? Не проще ли жить на свои средства? Объясняем.
Да, на кредитных картах зарабатывают не только банки. Лайфхаки о том, как не платить проценты и получать доход, действительно работают. Эксперты ВТБ нам это подтвердили.
Итак, сохраняйте рецепт.
Многие банки начисляют проценты на остаток по дебетовой карте или предлагают открыть накопительный счет. Это можно сделать прямо в приложении. На таком счете деньги лежат, как на обычной банковской карте, их можно снимать и тратить в любое время, при этом на остаток начисляется процент. Например, у ВТБ можно зарабатывать до 18% годовых на ежемесячный остаток по накопительному счету.
Получив зарплату на свою дебетовую карту, необходимо перевести с нее деньги на накопительный счет — чтобы набегали проценты.
В течение месяца тратить деньги на ежедневные расходы нужно только с кредитной карты. При этом не забываем про главные правила: следить, чтобы расходы не превышали месячные доходы и чтобы к окончанию грейс-периода у вас были свободные деньги для покрытия долга по кредитке.
Ближе к окончанию этого периода нужно погасить задолженность деньгами с зарплаты, которые лежат на накопительном счете или дебетовой карте. Поскольку грейс-период обычно длится дольше месяца, то на накопительный счет банк успевает начислить проценты, а клиент закрывает долг без уплаты процентов банку.
Таким образом, человек живет в обычном ритме, тратит столько же денег, как если бы он тратил только свою зарплату, при этом получает проценты на сумму остатка на накопительном счете.
Вот и весь секрет.