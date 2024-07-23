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Posted Сегодня, 13:54

Published Сегодня, 13:54

Modified Сегодня, 13:56

Updated Сегодня, 13:56

Правила хорошего долга: как пользоваться кредиткой и не платить банку проценты

Правила хорошего долга: как пользоваться кредиткой и не платить банку проценты

23 июля 2024, 13:54
Фото: ВТБ
Правила хорошего долга: как пользоваться кредиткой и не платить банку проценты
Мудрые клиенты банков давно используют несколько лайфхаков, которые позволяют не только не платить проценты по кредитке, но и получать дополнительный доход. И все это законно. RostovGazeta делится с читателями этими секретами.

На самом деле никакого секрета здесь нет, а все лайфхаки о том, как пользоваться кредитной картой бесплатно, можно найти в интернете. Мы изучили их, и попросили экспертов из Банка ВТБ рассказать: работают ли эти методы и не навредят ли кому-то.

Часть I. Для чего существуют кредитные карты

Реклама кредиток по назойливости может соревноваться разве что с рекламой лекарств или маркетплейсов. Если ввести в поисковую строку словосочетание «кредитная карта», то уже через пару часов ваша почта и соцсети будут полны предложениями оформить супервыгодную карту с бесплатным периодом и процентом на остаток.

Важно напомнить, что не все карты одинаково полезны. И точно не стоит верить любой рекламе в интернете.

Почему банки так настойчиво рекламируют кредитки? Все же знают, что процентные ставки сейчас беспрецедентные и зарплаты за ними никак не успевают.

Есть две категории банков.

Первая — это недобросовестные игроки, которые хотят нажиться на финансово безграмотных людях. Такие организации стремятся раздать как можно больше кредиток, не предупреждая клиентов о последствиях безответственного использования заемных денег. Получил такой человек карту — и все, банку остается только ждать, когда он сам себя загонит в кредитную кабалу.

Клиент тратит лимит напропалую, покупает то, что не может позволить на свою зарплату, не следит за беспроцентным периодом (если он вообще есть), снимает деньги, когда нужна наличка, и даже переводит кредитные деньги на другие карты. Банку остается лишь выставить счет в конце периода. А как человек расплатится — не его, банка, забота.

Вторая категория — это ответственные банки, которые честно объясняют, что кредитная карта сегодня — это инструмент для ответственных и дисциплинированных заемщиков. Что тратить заемные средства больше собственных финансовых возможностей нельзя. Снимать наличку и переводить на другие карты — крайне нежелательно. А вот что желательно — это тратить в пределах собственного заработка и укладываться в беспроцентный период.

желательно — это тратить в пределах собственного заработка и укладываться в беспроцентный периоджелательно — это тратить в пределах собственного заработка и укладываться в беспроцентный период
желательно — это тратить в пределах собственного заработка и укладываться в беспроцентный период
Фото: Unsplash

Часть II. Как не платить проценты по кредитке

Здесь все довольно просто, но есть главный принцип: всегда укладываться в беспроцентный период.

Например, у Банка ВТБ один из самых длительных беспроцентных периодов — до 200 дней. Однако индивидуальные условия, указанные в договоре, нужно обязательно изучить и обсудить с менеджером. Ведь те же 200 дней без процентов — это не купил и забыл о платежах на полгода. На сайте банка четко указано, что беспроцентный период действует в случае, если клиент вносит минимальные платежи в счет погашения кредита по карте.

Итак, первым делом следует выяснить точный беспроцентный период. Например, в ВТБ 200 дней отсчитываются с момента выдачи карты. В этот период (его еще называют грейс-периодом) клиент может смело использовать кредитные средства без уплаты процентов. И тут действуют два главных правила:

  • Живи по средствам

  • Плати в срок

Первое правило означает, что тратить заемные средства можно только в пределах собственного дохода. То есть, если вы зарабатываете 100 тыс. рублей, а ваш кредитный лимит — 200 тыс., ни в коем случае нельзя тратить даже 130 тыс. с кредитной карты в месяц.

Второе правило означает, что нельзя пропускать дату окончания беспроцентного периода. Нужно погашать всю сумму долга до этой даты, а желательно за пару дней до нее.

Выполняя эти два простых правила, владелец карты никогда не накопит долги, а под рукой всегда будут деньги.

Но тут возникает вопрос: зачем тогда кредитная карта, если человеку можно тратить только в пределах зарплаты? Не проще ли жить на свои средства? Объясняем.

Не проще ли жить на свои средства?Не проще ли жить на свои средства?
Не проще ли жить на свои средства?
Фото: Изображение Midjourney

Часть III. Как получить дополнительный доход с кредиткой

Да, на кредитных картах зарабатывают не только банки. Лайфхаки о том, как не платить проценты и получать доход, действительно работают. Эксперты ВТБ нам это подтвердили.

Итак, сохраняйте рецепт.

Многие банки начисляют проценты на остаток по дебетовой карте или предлагают открыть накопительный счет. Это можно сделать прямо в приложении. На таком счете деньги лежат, как на обычной банковской карте, их можно снимать и тратить в любое время, при этом на остаток начисляется процент. Например, у ВТБ можно зарабатывать до 18% годовых на ежемесячный остаток по накопительному счету.

Получив зарплату на свою дебетовую карту, необходимо перевести с нее деньги на накопительный счет — чтобы набегали проценты.

В течение месяца тратить деньги на ежедневные расходы нужно только с кредитной карты. При этом не забываем про главные правила: следить, чтобы расходы не превышали месячные доходы и чтобы к окончанию грейс-периода у вас были свободные деньги для покрытия долга по кредитке.

Ближе к окончанию этого периода нужно погасить задолженность деньгами с зарплаты, которые лежат на накопительном счете или дебетовой карте. Поскольку грейс-период обычно длится дольше месяца, то на накопительный счет банк успевает начислить проценты, а клиент закрывает долг без уплаты процентов банку.

В течение месяца тратить деньги на ежедневные расходы нужно только с кредитной картыВ течение месяца тратить деньги на ежедневные расходы нужно только с кредитной карты
В течение месяца тратить деньги на ежедневные расходы нужно только с кредитной карты
Фото: Unsplash

Таким образом, человек живет в обычном ритме, тратит столько же денег, как если бы он тратил только свою зарплату, при этом получает проценты на сумму остатка на накопительном счете.

Вот и весь секрет.

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