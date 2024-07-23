Претензии появились у прокуратуры к ГИБДД из-за отключений света в Ростове

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
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Updated Сегодня, 06:43
Напомним, что в июле периодически отключали электричество из-за слишком сильной жары и высокой нагрузки на энергосистему. Это позволяло не допускать серьезных аварий на сети.
Во время веерных отключений не работали и некоторые светофоры. При этом не во всех случаях сотрудники ДПС своевременно регулировали движение.
В результате со стороны прокуратуры были приняты меры. В настоящее время работу сотрудников ГИБДД скорректировали, исходя из результатов мониторинга автомобильных заторов, которые появляются из-за отключенных светофоров.
Ранее электричество вернули в дома жителей Батайска, которые вышли ночью к «Донэнерго».