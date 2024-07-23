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Претензии появились у прокуратуры к ГИБДД из-за отключений света в Ростове

Претензии появились у прокуратуры к ГИБДД из-за отключений света в Ростове

23 июля 2024, 06:41
Фото: 1MI
Претензии появились у прокуратуры к ГИБДД из-за отключений света в Ростове
В Ростове-на-Дону во время веерных отключений света сотрудники ДПС не всегда своевременно регулировали движение на дорогах с отключенными светофорами, сообщили в региональной прокуратуре.

Напомним, что в июле периодически отключали электричество из-за слишком сильной жары и высокой нагрузки на энергосистему. Это позволяло не допускать серьезных аварий на сети.

Во время веерных отключений не работали и некоторые светофоры. При этом не во всех случаях сотрудники ДПС своевременно регулировали движение.

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В результате со стороны прокуратуры были приняты меры. В настоящее время работу сотрудников ГИБДД скорректировали, исходя из результатов мониторинга автомобильных заторов, которые появляются из-за отключенных светофоров.

Ранее электричество вернули в дома жителей Батайска, которые вышли ночью к «Донэнерго».

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Прокуратура#Отключение света#ГИБДД
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