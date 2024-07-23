Продавать сигареты в ларьках могут запретить в Ростовской области

В Заксобрании отметили, что после запрета на торговлю табаком в киосках, эти торговые точки мимикрировали под павильоны с дверью и символическим торговым залом. В ходе контрольных мероприятий нелегальный табак в таких ларьках находят в 100% случаев. При этом такие павильоны нередко работают вблизи школ и остановок общественного транспорта.