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Published Сегодня, 18:00

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Updated Сегодня, 18:01

Запретить торговать табаком в ларьках хотят в Ростовской области

Продавать сигареты в ларьках могут запретить в Ростовской области

23 июля 2024, 18:00
Фото: для иллюстрации / pxhere.com
Запретить торговать табаком в ларьках хотят в Ростовской области
Запретить торговать табаком в ларьках хотят в Ростовской области, сообщили в региональном Заксобрании.

Донские парламентарии хотят законодательно ограничить продажу табачной продукции в ларьках и павильонах. Соответствующее обращение они уже направили в Госдуму.

Депутаты привели неутешительную статистику гибели людей от употребления табака. Они обратили внимание, что нередко причиной гибели становятся последствия курения нелегальных сигарет. Они более доступны и продаются в неположенных местах.

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В Заксобрании отметили, что после запрета на торговлю табаком в киосках, эти торговые точки мимикрировали под павильоны с дверью и символическим торговым залом. В ходе контрольных мероприятий нелегальный табак в таких ларьках находят в 100% случаев. При этом такие павильоны нередко работают вблизи школ и остановок общественного транспорта.

«К каждому ларьку не приставишь сотрудника полиции и Роспотребнадзора», — отметили депутаты.

Табак предлагают продавать исключительно в магазинах, поскольку они не идут на правонарушения, чреватые большими потерями для бизнеса. Мелкую торговлю могут сохранить только в небольших населённых пунктах.

Ранее ФСБ накрыла подпольный цех в Ростовской области с сигаретами на 380 миллионов рублей.

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