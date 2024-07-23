Продавать сигареты в ларьках могут запретить в Ростовской области

Posted Сегодня, 18:00
Published Сегодня, 18:00
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Донские парламентарии хотят законодательно ограничить продажу табачной продукции в ларьках и павильонах. Соответствующее обращение они уже направили в Госдуму.
Депутаты привели неутешительную статистику гибели людей от употребления табака. Они обратили внимание, что нередко причиной гибели становятся последствия курения нелегальных сигарет. Они более доступны и продаются в неположенных местах.
В Заксобрании отметили, что после запрета на торговлю табаком в киосках, эти торговые точки мимикрировали под павильоны с дверью и символическим торговым залом. В ходе контрольных мероприятий нелегальный табак в таких ларьках находят в 100% случаев. При этом такие павильоны нередко работают вблизи школ и остановок общественного транспорта.
«К каждому ларьку не приставишь сотрудника полиции и Роспотребнадзора», — отметили депутаты.
Табак предлагают продавать исключительно в магазинах, поскольку они не идут на правонарушения, чреватые большими потерями для бизнеса. Мелкую торговлю могут сохранить только в небольших населённых пунктах.
Ранее ФСБ накрыла подпольный цех в Ростовской области с сигаретами на 380 миллионов рублей.