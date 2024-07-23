Россиянам рассказали, как человеческий мозг воспринимает и отслеживает время

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
В новом исследовании ученные опытным путем доказали, что человеческий мозг не работает, как часы. Он обрабатывает время исходя из пережитых событий и эмоций. От грызунов требовалось двигать носом в ответ на команды 200 раз подряд
Стало заметно, что мозговые паттерны следовали одному и тому же пути. Это позволило сделать вывод о том, что на активность нейронов влияет опыт, а не количество пройденного времени.
Также и человеческий мозг функционирует подобно счетчику. После анализа передней коры головного мозга ученые отметили, что если человек действует быстро, то и время бежит значительно быстрее, а если медленно — субъективно замедляется. Помимо этого для нашего мозга время ускоряется, когда нам весело.
Отметим, что данные результаты считаются прорывом в вопросах восприятии времени и работы памяти в быту.
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