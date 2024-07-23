Россиянам рассказали, как человеческий мозг воспринимает и отслеживает время

Также и человеческий мозг функционирует подобно счетчику. После анализа передней коры головного мозга ученые отметили, что если человек действует быстро, то и время бежит значительно быстрее, а если медленно — субъективно замедляется. Помимо этого для нашего мозга время ускоряется, когда нам весело.