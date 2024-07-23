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Published Сегодня, 10:41

Modified Сегодня, 10:43

Updated Сегодня, 10:43

Россиянам рассказали как человеческий мозг воспринимает и отслеживает время

Россиянам рассказали, как человеческий мозг воспринимает и отслеживает время

23 июля 2024, 10:41
Фото: rostovgazeta.ru
Россиянам рассказали как человеческий мозг воспринимает и отслеживает время
Ученные продемонстрировали, как люди чувствуют время. Мозговая активность меняется в зависимости от деятельности человека, сообщает «Новая Хакасия».

В новом исследовании ученные опытным путем доказали, что человеческий мозг не работает, как часы. Он обрабатывает время исходя из пережитых событий и эмоций. От грызунов требовалось двигать носом в ответ на команды 200 раз подряд

Стало заметно, что мозговые паттерны следовали одному и тому же пути. Это позволило сделать вывод о том, что на активность нейронов влияет опыт, а не количество пройденного времени.

Также и человеческий мозг функционирует подобно счетчику. После анализа передней коры головного мозга ученые отметили, что если человек действует быстро, то и время бежит значительно быстрее, а если медленно — субъективно замедляется. Помимо этого для нашего мозга время ускоряется, когда нам весело.

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Отметим, что данные результаты считаются прорывом в вопросах восприятии времени и работы памяти в быту.

Ранее ростовчане поделились впечатлениями о новой части психологического мультфильма «Головоломка 2».

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