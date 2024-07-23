Ростовчан предупредили о нюансах прохождения квестов после гибели девушек в Дагестане

Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 13:50
Updated Сегодня, 13:50
Напомним, что из-за пожара при прохождении квеста «Дом ужасов» в Махачкале погибли две девушки. Уточняется, что трагедия произошла из-за случайного поджога помещения.
В Ростове тоже работает множество организаций, которые предлагают всем желающим попробовать себя в решении головоломок на квестах разных жанров.
Юрист отмечает, что перед квестом, как правило, заключается договор об оказании возмездных развлекательных услуг. Однако нередко этого не происходит. Люди просто платят деньги, а им выдают чек. Этот чек следует сохранить — он может пригодиться.
«Если при прохождении квеста человек получит повреждения или травму, он имеет право требовать возмещение вреда. Например, оплату медицинских услуг или лекарств», — подчеркивает Антон Габович.
Для этого, по словам юриста, прежде всего, полученное увечье нужно зафиксировать в медицинской организации. После чего предъявить претензию организатору квеста, предложив добровольно компенсировать расходы в зависимости от нанесенного здоровью вреда.
«Ну, а если организатор квеста отказывается это делать, то потребитель вправе обратиться в суд. Параллельно можно подать заявление в Роспотребнадзор для проведения проверки», — добавляет юрист.
Однако собеседник предупреждает, что все эти этапы могут быть действенны лишь в одном случае — если причинение вреда здоровью на квесте произошло по вине организатора.
«В случае серьезной травмы, когда услуга не отвечает требованиям безопасности, ответственность для организаторов квеста может быть вплоть до уголовной. В частности, после трагедии в Дагестане уголовное дело возбудили по достаточно серьезной статье. Максимальное наказание по ней предполагает до десяти лет лишения свободы», — резюмирует эксперт.
Ранее RostovGazeta сообщала, как на 10 лет колонии осудили ростовчанина, пытавшегося разбогатеть незаконным образом.