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Posted Сегодня, 13:48

Published Сегодня, 13:48

Modified Сегодня, 13:50

Updated Сегодня, 13:50

Ростовчан предупредили о нюансах прохождения квестов после гибели девушек в Дагестане

Ростовчан предупредили о нюансах прохождения квестов после гибели девушек в Дагестане

23 июля 2024, 13:48
Фото: Pxhere
Ростовчан предупредили о нюансах прохождения квестов после гибели девушек в Дагестане

Юрист рассказал, что нужно знать при прохождении квестов в Ростове

Деятельность организаторов квестов попадает под закон о защите прав потребителей. Если в результате прохождения истории ростовчане получат повреждения или травму, они имеют право требовать возмещение вреда, сообщил RostovGazeta юрист, адвокат Антон Габович.

Напомним, что из-за пожара при прохождении квеста «Дом ужасов» в Махачкале погибли две девушки. Уточняется, что трагедия произошла из-за случайного поджога помещения.

В Ростове тоже работает множество организаций, которые предлагают всем желающим попробовать себя в решении головоломок на квестах разных жанров.

Юрист отмечает, что перед квестом, как правило, заключается договор об оказании возмездных развлекательных услуг. Однако нередко этого не происходит. Люди просто платят деньги, а им выдают чек. Этот чек следует сохранить — он может пригодиться.

«Если при прохождении квеста человек получит повреждения или травму, он имеет право требовать возмещение вреда. Например, оплату медицинских услуг или лекарств», — подчеркивает Антон Габович.
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Для этого, по словам юриста, прежде всего, полученное увечье нужно зафиксировать в медицинской организации. После чего предъявить претензию организатору квеста, предложив добровольно компенсировать расходы в зависимости от нанесенного здоровью вреда.

«Ну, а если организатор квеста отказывается это делать, то потребитель вправе обратиться в суд. Параллельно можно подать заявление в Роспотребнадзор для проведения проверки», — добавляет юрист.

Однако собеседник предупреждает, что все эти этапы могут быть действенны лишь в одном случае — если причинение вреда здоровью на квесте произошло по вине организатора.

этапы могут быть действенны лишь в одном случае — если причинение вреда здоровью на квесте произошло по вине организатораэтапы могут быть действенны лишь в одном случае — если причинение вреда здоровью на квесте произошло по вине организатора
этапы могут быть действенны лишь в одном случае — если причинение вреда здоровью на квесте произошло по вине организатора
Фото: 1MI
«В случае серьезной травмы, когда услуга не отвечает требованиям безопасности, ответственность для организаторов квеста может быть вплоть до уголовной. В частности, после трагедии в Дагестане уголовное дело возбудили по достаточно серьезной статье. Максимальное наказание по ней предполагает до десяти лет лишения свободы», — резюмирует эксперт.

Ранее RostovGazeta сообщала, как на 10 лет колонии осудили ростовчанина, пытавшегося разбогатеть незаконным образом.

Пытавшийся разбогатеть на продаже наркотиков ростовчанин отсидит 10 лет в колонии
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