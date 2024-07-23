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Posted Сегодня, 12:42

Published Сегодня, 12:42

Modified Сегодня, 12:44

Updated Сегодня, 12:44

Тарифы ЖКУ не планируют менять в Ростовской области до середины 2025 года

Стало известно, когда в Ростовской области снова поднимут тарифы ЖКУ

23 июля 2024, 12:42
Фото: rostovgazeta.ru
Тарифы ЖКУ не планируют менять в Ростовской области до середины 2025 года

Тарифы ЖКУ не планируют менять в Ростовской области до середины 2025 года

Правительство Ростовской области направит в ФАС предложение об установлении предельных индексов вносимой платы за коммунальные услуги в регионе на второе полугодие 2025 года, пишет «АиФ — Ростов» со ссылкой на Региональную службу по тарифам.

Власти Ростовской области хотят согласовать с Федеральной антимонопольной службой отказ от изменения коммунальных тарифов до второго полугодия 2025 года. Предполагается, что на повышение стоимости услуг ЖКХ в регионе пойдут лишь летом следующего года.

В Ростовской области подорожали услуги ЖКХ с 1 июля
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В Региональной службе по тарифам сообщили, что с июля 2025 года прогнозируют увеличение тарифов за воду на 4,7%, отопление — 5,7%, электроэнергию — 6%, газ — 8%. В среднем услуги ЖКХ в Ростовской области могут подорожать на 6,2%.

Пока эти цифры лишь примерные. Окончательное решение об утверждении индексов роста платы за ЖКУ на 2025 год примет Правительство России этой осенью.

Ранее депутат Светлана Разворотнева призвала пересматривать тарифы ЖКХ раз в пять лет.

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