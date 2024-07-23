Стало известно, когда в Ростовской области снова поднимут тарифы ЖКУ

В Региональной службе по тарифам сообщили, что с июля 2025 года прогнозируют увеличение тарифов за воду на 4,7%, отопление — 5,7%, электроэнергию — 6%, газ — 8%. В среднем услуги ЖКХ в Ростовской области могут подорожать на 6,2%.