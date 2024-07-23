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Posted Сегодня, 15:19

Published Сегодня, 15:19

Modified Сегодня, 15:21

Updated Сегодня, 15:21

Стало известно о состоянии детей, пострадавших в аварии с автобусом из Ростова

Стало известно о состоянии детей, пострадавших в аварии с автобусом из Ростова

23 июля 2024, 15:19
Фото: 1MI
Стало известно о состоянии детей, пострадавших в аварии с автобусом из Ростова
ДТП с рейсовым автобусом «Ростов-на-Дону — Геленджик» произошло в Краснодарском крае, подробностями поделились в Госавтоинспекции Кубани и в оперштабе региона.

Авария случилась рядом с посёлком Черноморский днём 23 июля. По предварительным данным, автобус «Ростов-на-Дону — Геленджик» занесло в кювет, после чего он перевернулся.

В салоне 32 пассажира: появились подробности ДТП с автобусом «Ростов — Геленджик»
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Внутри транспортного средства находились 32 пассажира. 15 из них, в том числе несовершеннолетние, получили ранения. В оперштабе региона сообщили, что четырёх детей уже выписали.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку. Они изучают записи видеорегистратора, чтобы узнать причины аварии.

Ранее появились кадры с места ДТП рейсового автобуса «Ростов — Геленджик».

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