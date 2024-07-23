Стало известно о состоянии детей, пострадавших в аварии с автобусом из Ростова

Posted Сегодня, 15:19
Published Сегодня, 15:19
Modified Сегодня, 15:21
Updated Сегодня, 15:21
Авария случилась рядом с посёлком Черноморский днём 23 июля. По предварительным данным, автобус «Ростов-на-Дону — Геленджик» занесло в кювет, после чего он перевернулся.
Внутри транспортного средства находились 32 пассажира. 15 из них, в том числе несовершеннолетние, получили ранения. В оперштабе региона сообщили, что четырёх детей уже выписали.
Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку. Они изучают записи видеорегистратора, чтобы узнать причины аварии.
Ранее появились кадры с места ДТП рейсового автобуса «Ростов — Геленджик».