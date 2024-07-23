rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:28

Published Сегодня, 13:28

Modified Сегодня, 13:30

Updated Сегодня, 13:30

Суд в Ростове дал 18 лет колонии участнику украинского нацбатальона

Суд в Ростове дал 18 лет колонии участнику украинского нацбатальона

23 июля 2024, 13:28
Фото: Unsplash
Суд в Ростове дал 18 лет колонии участнику украинского нацбатальона
В Ростовской области гражданина Украины осудили за участие в террористическом сообществе, сообщили в прокуратуре региона.

Южный окружной военный суд рассмотрел уголовное дело в отношении украинца Ивана Черненко. Он проходил обвиняемым по статьям об участии в террористическом сообществе и прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности.

В 2020 году Черненко заключил контракт о прохождении военной службы в украинском нацбатальоне «Азов»* (запрещенная в России террористическая организация). Затем его отправили в учебный центр ВСУ.

Используя полученные боевые навыки, Черненко до мая 2022 года был на фронте. Он воевал в составе «Азова»* на территории Донбасса.

Суд приговорил подсудимого к 18 годам колонии строгого режима.

Судья военного суда в Ростове-на-Дону попал под санкции Евросоюза
Узнать подробнее

Ранее фигурант дела об убийстве Александра Захарченко и «Моторолы» получил пожизненное наказание на суде в Ростове. Всего на скамье подсудимых по делу оказались четыре человека.

Читайте также:
Суд в Ростове арестовал подозреваемого в подготовке теракта на железной дорогеВ Ростове вынесли приговор украинскому террористу за попытку взорвать военныхПрокурор запросил 28 лет лишения свободы для террориста из СИЗО-1 в Ростове
#Виктория Прутковская#Специальная военная операция на Украине: последние новости на сегодня#Ростов-на-Дону#Спецоперация#Последние новости Ростова на сегодня#Суд в Ростове#Прокуратура Ростовской области#Ростов#Военный суд#Специальная военная операция
Подпишитесь
Жителей Ростовской области пугают страшной магнитной бурей и тарифами на коммуналку
Сегодня, 15:27
Стало известно о состоянии детей, пострадавших в аварии с автобусом из Ростова
Сегодня, 15:19
«Лечение боли»: кто и как в будущем станет дурить ростовчан
Сегодня, 13:25
В салоне 32 пассажира: появились подробности ДТП с автобусом «Ростов — Геленджик»
Сегодня, 13:54
Вода — кисель и пахнет тухлятиной: ростовчане рассказали об отдыхе на Азовском море
Сегодня, 09:16
Что известно о ростовской экс-чиновнице Стелле Руф и почему ее посадили
Сегодня, 14:50