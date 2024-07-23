Суд в Ростове дал 18 лет колонии участнику украинского нацбатальона

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
Южный окружной военный суд рассмотрел уголовное дело в отношении украинца Ивана Черненко. Он проходил обвиняемым по статьям об участии в террористическом сообществе и прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности.
В 2020 году Черненко заключил контракт о прохождении военной службы в украинском нацбатальоне «Азов»* (запрещенная в России террористическая организация). Затем его отправили в учебный центр ВСУ.
Используя полученные боевые навыки, Черненко до мая 2022 года был на фронте. Он воевал в составе «Азова»* на территории Донбасса.
Суд приговорил подсудимого к 18 годам колонии строгого режима.
Ранее фигурант дела об убийстве Александра Захарченко и «Моторолы» получил пожизненное наказание на суде в Ростове. Всего на скамье подсудимых по делу оказались четыре человека.