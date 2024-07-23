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Published Сегодня, 11:36

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Updated Сегодня, 11:38

Три тысячи ростовских подростков получили производственные навыки во время каникул

Три тысячи ростовских подростков получили производственные навыки во время каникул

23 июля 2024, 11:36
Фото: Unsplash / для иллюстрации
Три тысячи ростовских подростков получили производственные навыки во время каникул
Три тысячи ростовских старшеклассников от 14 лет получили первые навыки производственной деятельности на городских предприятиях с начала лета. Об этом сообщил глава администрации города Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

Глава администрации отметил, что на ростовских предприятиях сложилась хорошая и добрая традиция — брать на время летних каникул на работу школьников с 14 лет. По его словам, для этого городские предприятия создают временные рабочие места.

— Летняя подработка дает подросткам множество преимуществ: от формирования финансовой ответственности до развития важных жизненных навыков. Сезонная подработка позволяет ребятам окунуться во взрослую жизнь, познакомиться со спецификой предприятия и даже определиться с выбором будущей профессии, — добавил Алексей Логвиненко.

При устройстве на работу во время школьных каникул все работодатели обеспечивают безопасность детей на рабочих местах и соблюдают нормы Трудового кодекса Российской Федерации.

В настоящее время. согласно законодательству, для несовершеннолетних предусмотрен сокращенный рабочий день. Подростки от 14 до 15 лет могут работать не более 4 часов в день, с 15 до 16 лет — не более 5 часов, в возрасте от 16 лет до 18 лет — не более 7 часов. Сохраняется и продолжительность рабочей недели. Для работников до 16 лет она составляет не более 24 часов в неделю, от 16 до 18 лет — не более 35 часов в неделю.

Добавим, что в конце прошлого года в Госдуму РФ поступила инициатива по допуску к работе подростков в выходные дни. До этого момента во время каникул они могли подрабатывать в выходные только в творческих профессиях или на культурно-развлекательных мероприятиях, фестивалях и форумах. Министерство труда инициативу поддержало, однако окончательное решение пока не принято. Согласно законодательству, в период каникул несовершеннолетние работники, обучающиеся в образовательных учреждениях, вправе полностью отработать весь срок сокращенных недель. Однако их нельзя привлекать к работе в ночные часы (с 22 до 6 часов), привлекать к работе сверхурочно, в выходные или нерабочие праздничные дни.

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