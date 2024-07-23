Три тысячи ростовских подростков получили производственные навыки во время каникул

В настоящее время. согласно законодательству, для несовершеннолетних предусмотрен сокращенный рабочий день. Подростки от 14 до 15 лет могут работать не более 4 часов в день, с 15 до 16 лет — не более 5 часов, в возрасте от 16 лет до 18 лет — не более 7 часов. Сохраняется и продолжительность рабочей недели. Для работников до 16 лет она составляет не более 24 часов в неделю, от 16 до 18 лет — не более 35 часов в неделю.