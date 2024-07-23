Три тысячи ростовских подростков получили производственные навыки во время каникул

Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
Глава администрации отметил, что на ростовских предприятиях сложилась хорошая и добрая традиция — брать на время летних каникул на работу школьников с 14 лет. По его словам, для этого городские предприятия создают временные рабочие места.
— Летняя подработка дает подросткам множество преимуществ: от формирования финансовой ответственности до развития важных жизненных навыков. Сезонная подработка позволяет ребятам окунуться во взрослую жизнь, познакомиться со спецификой предприятия и даже определиться с выбором будущей профессии, — добавил Алексей Логвиненко.
При устройстве на работу во время школьных каникул все работодатели обеспечивают безопасность детей на рабочих местах и соблюдают нормы Трудового кодекса Российской Федерации.
В настоящее время. согласно законодательству, для несовершеннолетних предусмотрен сокращенный рабочий день. Подростки от 14 до 15 лет могут работать не более 4 часов в день, с 15 до 16 лет — не более 5 часов, в возрасте от 16 лет до 18 лет — не более 7 часов. Сохраняется и продолжительность рабочей недели. Для работников до 16 лет она составляет не более 24 часов в неделю, от 16 до 18 лет — не более 35 часов в неделю.
Добавим, что в конце прошлого года в Госдуму РФ поступила инициатива по допуску к работе подростков в выходные дни. До этого момента во время каникул они могли подрабатывать в выходные только в творческих профессиях или на культурно-развлекательных мероприятиях, фестивалях и форумах. Министерство труда инициативу поддержало, однако окончательное решение пока не принято. Согласно законодательству, в период каникул несовершеннолетние работники, обучающиеся в образовательных учреждениях, вправе полностью отработать весь срок сокращенных недель. Однако их нельзя привлекать к работе в ночные часы (с 22 до 6 часов), привлекать к работе сверхурочно, в выходные или нерабочие праздничные дни.