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Published Сегодня, 13:39

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В аварии с автобусом из Ростова-на-Дону пострадали 15 человек

В ДТП с автобусом «Ростов-на-Дону — Геленджик» пострадали 15 человек

23 июля 2024, 13:39
Фото: Госавтоинспекция по Краснодарскому краю
В аварии с автобусом из Ростова-на-Дону пострадали 15 человек
Во время движения перевернулся автобус, который ехал из Ростова-на-Дону в Геленджик, пострадали 15 человек, сообщает Telegram-канал 112.

Ранее в Госавтоинспекции Кубани рассказали, что около поселка Черноморский водитель не справился с управлением и автобус опрокинулся и перевернулся. Всего внутри находились 32 человека.

«Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку и изучают записи видеорегистратора для выяснения причин аварии», — сказано в сообщении.

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Фото: Госавтоинспекция по Краснодарскому краю

По информации Telegram-канала, ранения получили 15 человек. Госпитализировали девять пострадавших, в том числе четверых детей.

Добавим, что о состоянии раненых людей информации нет.

Ранее в Ростовской области мотоциклист без удостоверения погиб, залетев под фуру.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Авария#Пострадавшие#Госавтоинспекция#Происшествия
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