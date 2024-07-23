В ДТП с автобусом «Ростов-на-Дону — Геленджик» пострадали 15 человек

Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 13:43
Updated Сегодня, 13:43
Ранее в Госавтоинспекции Кубани рассказали, что около поселка Черноморский водитель не справился с управлением и автобус опрокинулся и перевернулся. Всего внутри находились 32 человека.
«Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку и изучают записи видеорегистратора для выяснения причин аварии», — сказано в сообщении.
По информации Telegram-канала, ранения получили 15 человек. Госпитализировали девять пострадавших, в том числе четверых детей.
Добавим, что о состоянии раненых людей информации нет.
Ранее в Ростовской области мотоциклист без удостоверения погиб, залетев под фуру.