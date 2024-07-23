В Ростове-на-Дону ограбили ПВЗ маркетплейса OZON

Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
Владелец ПВЗ сообщил о краже в отделение полиции №1 по Ростову-на-Дону. В офисное помещение проникли неизвестные. Они повредили замок металлопластиковой двери и похитили ноутбук, а также 12 тысяч рублей наличными.
В ходе розыскных мероприятий сотрудники полиции установят личности злоумышленников и задержат их. Проверка позволит выяснить все обстоятельства случившегося.
Ряд телеграм-каналов сообщили, что ограбление произошло в одном из пунктов выдачи OZON.
Ранее правоохранительные органы нашли мужчину, который украл у ростовчанки свыше 180 тысяч рублей. Подозреваемый получил деньги за билеты на концерт, но не отдал их дончанке.
До этого двое мужчин открыли огонь по полицейским в донской столице.