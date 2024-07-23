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Published Сегодня, 11:26

Modified Сегодня, 11:28

Updated Сегодня, 11:28

В Ростове неизвестные ограбили пункт выдачи заказов известного маркетплейса

В Ростове-на-Дону ограбили ПВЗ маркетплейса OZON

23 июля 2024, 11:26
Фото: 1MI
В Ростове неизвестные ограбили пункт выдачи заказов известного маркетплейса
В Ростове-на-Дону произошло ограбление одного из пунктов выдачи заказов онлайн-магазина, сообщает региональный ГУ МВД.

Владелец ПВЗ сообщил о краже в отделение полиции №1 по Ростову-на-Дону. В офисное помещение проникли неизвестные. Они повредили замок металлопластиковой двери и похитили ноутбук, а также 12 тысяч рублей наличными.

В ходе розыскных мероприятий сотрудники полиции установят личности злоумышленников и задержат их. Проверка позволит выяснить все обстоятельства случившегося.

Ряд телеграм-каналов сообщили, что ограбление произошло в одном из пунктов выдачи OZON.

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Ранее правоохранительные органы нашли мужчину, который украл у ростовчанки свыше 180 тысяч рублей. Подозреваемый получил деньги за билеты на концерт, но не отдал их дончанке.

До этого двое мужчин открыли огонь по полицейским в донской столице.

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