В Ростове-на-Дону передумали повышать стоимость проезда в автобусе до «Меги»

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
Представитель компании-перевозчика рассказал, что информация о повышении стоимости проезда на маршруте №85А уже не актуальна. Было принято решение сохранить прежний тариф. Так, цена проезда не вырастет до 45 рублей, а останется на уровне 39 рублей при оплате наличными. Все соответствующие объявления были сняты.
Отметим, что обслуживание автобусов временно производит ООО «ТК Система».
Напомним, что автобус следует от садового товарищества «Изумруд» до торгового центра «Мега».
Ранее мощный ливень показал состояние городских автобусов в Ростове-на-Дону. Салон общественного транспорта протек, сидения и пол покрыла вода.