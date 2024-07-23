В Ростове-на-Дону передумали повышать стоимость проезда в автобусе до «Меги»

Представитель компании-перевозчика рассказал, что информация о повышении стоимости проезда на маршруте №85А уже не актуальна. Было принято решение сохранить прежний тариф. Так, цена проезда не вырастет до 45 рублей, а останется на уровне 39 рублей при оплате наличными. Все соответствующие объявления были сняты.