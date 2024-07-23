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В Ростове-на-Дону передумали повышать стоимость проезда в автобусе до «Меги»

В Ростове-на-Дону передумали повышать стоимость проезда в автобусе до «Меги»

23 июля 2024, 10:51
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове-на-Дону передумали повышать стоимость проезда в автобусе до «Меги»
В Ростове-на-Дону перевозчик решил не поднимать стоимость на проезд на автобусе №85А. Цена проезда останется 39 рублей, сообщает «Ростовский городской транспорт».

Представитель компании-перевозчика рассказал, что информация о повышении стоимости проезда на маршруте №85А уже не актуальна. Было принято решение сохранить прежний тариф. Так, цена проезда не вырастет до 45 рублей, а останется на уровне 39 рублей при оплате наличными. Все соответствующие объявления были сняты.

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Отметим, что обслуживание автобусов временно производит ООО «ТК Система».

Напомним, что автобус следует от садового товарищества «Изумруд» до торгового центра «Мега».

Ранее мощный ливень показал состояние городских автобусов в Ростове-на-Дону. Салон общественного транспорта протек, сидения и пол покрыла вода.

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