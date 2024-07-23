В Ростовской области мотоциклист без удостоверения погиб, залетев под фуру

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
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Ближе к полуночи 22 июля на трассе М-4 «Дон» в Каменском районе Ростовской области произошло ДТП. 23-летний парень сел за руль мотоцикла без водительского удостоверения нужной категории. По предварительным данным, дончанин не выдержал безопасную дистанцию и врезался в автомобиль Mitsubishi Outlander. От сильного удара мотоциклиста перекинуло через барьер на встречку. В это время по ней ехал среднетоннажный грузовик Foton. Двухколесное транспортное средство полностью подмяло под фуру.
По данный Госавтоинспекции водитель автомобилей не пострадали, а вот мотоциклист погиб на месте до приезда скорой помощи.
Сотрудники ГИБДД напоминают, что управлять мотоциклом только при наличии водительского удостоверения с категорией А или подкатегории А1.
Ранее иномарка сбила двух пешеходов на тротуаре на Нагибина в Ростове-на-Дону.
До этого в донском регионе в лобовом столкновении пострадали двое подростков.