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Published Сегодня, 11:44

Modified Сегодня, 11:46

Updated Сегодня, 11:46

В Ростовской области мотоциклист без удостоверения погиб под колесами фуры

В Ростовской области мотоциклист без удостоверения погиб, залетев под фуру

23 июля 2024, 11:44
Фото: Госавтоинспекция Ростовской области
В Ростовской области мотоциклист без удостоверения погиб под колесами фуры
В Ростовской области произошла авария: водитель мотоцикла врезался в легковушку и угодил под движущуюся фуру, сообщает региональный УГИБДД.

Ближе к полуночи 22 июля на трассе М-4 «Дон» в Каменском районе Ростовской области произошло ДТП. 23-летний парень сел за руль мотоцикла без водительского удостоверения нужной категории. По предварительным данным, дончанин не выдержал безопасную дистанцию и врезался в автомобиль Mitsubishi Outlander. От сильного удара мотоциклиста перекинуло через барьер на встречку. В это время по ней ехал среднетоннажный грузовик Foton. Двухколесное транспортное средство полностью подмяло под фуру.

По данный Госавтоинспекции водитель автомобилей не пострадали, а вот мотоциклист погиб на месте до приезда скорой помощи.

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Фото: Госавтоинспекция Ростовской области

Сотрудники ГИБДД напоминают, что управлять мотоциклом только при наличии водительского удостоверения с категорией А или подкатегории А1.

Ранее иномарка сбила двух пешеходов на тротуаре на Нагибина в Ростове-на-Дону.

До этого в донском регионе в лобовом столкновении пострадали двое подростков.

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