В Ростовской области мотоциклист без удостоверения погиб, залетев под фуру

Ближе к полуночи 22 июля на трассе М-4 «Дон» в Каменском районе Ростовской области произошло ДТП. 23-летний парень сел за руль мотоцикла без водительского удостоверения нужной категории. По предварительным данным, дончанин не выдержал безопасную дистанцию и врезался в автомобиль Mitsubishi Outlander. От сильного удара мотоциклиста перекинуло через барьер на встречку. В это время по ней ехал среднетоннажный грузовик Foton. Двухколесное транспортное средство полностью подмяло под фуру.