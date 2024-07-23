В салоне 32 пассажира: появились подробности ДТП с автобусом «Ростов — Геленджик»

По предварительным данным, погибших в результате аварии нет. Количество пострадавших уточняется. К настоящему времени известно о 15 пассажирах, получивших травмы, из них четверо детей. На месте происшествия работают правоохранительные органы и медики. Сотрудники ГАИ проводят проверку и изучают записи видеорегистратора для выяснения причин аварии.