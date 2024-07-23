В салоне 32 пассажира: появились подробности ДТП с автобусом «Ростов — Геленджик»

Posted Сегодня, 13:54
Published Сегодня, 13:54
Modified Сегодня, 13:56
Updated Сегодня, 13:56
Авария произошла в Северском районе днём 23 июля на трассе «Краснодар — Верхнебаканский». Рейсовый автобус маршрута «Ростов-на-Дону — Геленджик» слетел с проезжей части и перевернулся. Внутри находились 32 пассажира.
По предварительным данным, погибших в результате аварии нет. Количество пострадавших уточняется. К настоящему времени известно о 15 пассажирах, получивших травмы, из них четверо детей. На месте происшествия работают правоохранительные органы и медики. Сотрудники ГАИ проводят проверку и изучают записи видеорегистратора для выяснения причин аварии.
Данные о происшествии будут уточняться.
Ранее в Ростовской области в лобовом столкновении пострадали двое подростков.