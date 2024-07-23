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Posted Сегодня, 13:54

Published Сегодня, 13:54

Modified Сегодня, 13:56

Updated Сегодня, 13:56

Перевернулся с 32 людьми: появились подробности ДТП с автобусом «Ростов — Геленджик»

В салоне 32 пассажира: появились подробности ДТП с автобусом «Ростов — Геленджик»

23 июля 2024, 13:54
Фото: Госавтоинспекция Краснодарского края
Перевернулся с 32 людьми: появились подробности ДТП с автобусом «Ростов — Геленджик»

На трассе слетел и перевернулся автобус «Ростов — Геленджик» с 32 пассажирами

ДТП с рейсовым автобусом «Ростов-на-Дону — Геленджик» произошло в Краснодарском крае, подробностями поделились в Госавтоинспекции Кубани.

Авария произошла в Северском районе днём 23 июля на трассе «Краснодар — Верхнебаканский». Рейсовый автобус маршрута «Ростов-на-Дону — Геленджик» слетел с проезжей части и перевернулся. Внутри находились 32 пассажира.

По предварительным данным, погибших в результате аварии нет. Количество пострадавших уточняется. К настоящему времени известно о 15 пассажирах, получивших травмы, из них четверо детей. На месте происшествия работают правоохранительные органы и медики. Сотрудники ГАИ проводят проверку и изучают записи видеорегистратора для выяснения причин аварии.

В ДТП с автобусом «Ростов-на-Дону — Геленджик» пострадали 15 человек
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На трассе слетел и перевернулся автобус «Ростов — Геленджик» с 32 пассажирамиНа трассе слетел и перевернулся автобус «Ростов — Геленджик» с 32 пассажирами
На трассе слетел и перевернулся автобус «Ростов — Геленджик» с 32 пассажирамиНа трассе слетел и перевернулся автобус «Ростов — Геленджик» с 32 пассажирами
На трассе слетел и перевернулся автобус «Ростов — Геленджик» с 32 пассажирами
Фото: Госавтоинспекция Краснодарского края

Данные о происшествии будут уточняться.

Ранее в Ростовской области в лобовом столкновении пострадали двое подростков.

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