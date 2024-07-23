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Posted Сегодня, 17:29

Published Сегодня, 17:29

Modified Сегодня, 17:29

Updated Сегодня, 17:29

В регионе объявили тендер на право пользования месторождением «Самарское» с целью разведки и добычи песка и суглинка

Власти выставили на торги месторождение песка и суглинка в Ростовской области

23 июля 2024, 17:29
Фото: для иллюстрации / 1MI
В регионе объявили тендер на право пользования месторождением «Самарское» с целью разведки и добычи песка и суглинка
В регионе объявили тендер на право пользования месторождением «Самарское» с целью разведки и добычи песка и суглинка, сообщается на портале torgi.gov.ru.

Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области организовало торги по продаже права пользования участком недр. Речь идет о Самарском месторождении песка и суглинка в Азовском районе.

Права пользования участком недр передадут победителю торгов сроком на 15 лет. Он сможет проводить разведку и добычу полезных ископаемых.

Сами торги запланированы на 16 сентября 2024 года. Стартовый платёж составляет 11,82 миллиона рублей, а шаг аукциона — 1,18 миллиона рублей.

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В ноябре прошлого года в Ростовской области продавали право на добычу песчаника и суглинков в Каменском районе. Там начальная цена составляла 3,1 миллиона рублей, а один шан аукциона — 316 тысяч рублей.

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#Виктория Прутковская#Общество#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Азовский район#Аукцион#Минприроды Ростовской области#Торги в Ростовской области
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