Власти выставили на торги месторождение песка и суглинка в Ростовской области

Posted Сегодня, 17:29
Published Сегодня, 17:29
Modified Сегодня, 17:29
Updated Сегодня, 17:29
Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области организовало торги по продаже права пользования участком недр. Речь идет о Самарском месторождении песка и суглинка в Азовском районе.
Права пользования участком недр передадут победителю торгов сроком на 15 лет. Он сможет проводить разведку и добычу полезных ископаемых.
Сами торги запланированы на 16 сентября 2024 года. Стартовый платёж составляет 11,82 миллиона рублей, а шаг аукциона — 1,18 миллиона рублей.
В ноябре прошлого года в Ростовской области продавали право на добычу песчаника и суглинков в Каменском районе. Там начальная цена составляла 3,1 миллиона рублей, а один шан аукциона — 316 тысяч рублей.