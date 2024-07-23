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Медузы и золотой песок: стоит ли отдыхать на Азовском море

Вода — кисель и пахнет тухлятиной: ростовчане рассказали об отдыхе на Азовском море

23 июля 2024, 09:16
Фото: rostovgazeta.ru
Медузы и золотой песок: стоит ли отдыхать на Азовском море

Ростовчане рассказали, чего ждать от отдыха на курортах Азовского моря

Черноморское побережье в 2024 году пугает отдыхающих пожарами, ротавирусными инфекциями, отсутствием мест на пляжах и пробками на дорогах. Возможно, сейчас самое подходящее время, чтобы обратить внимание на Азовское море, которое совсем рядом?

RostovGazeta опросила туристов и экспертов о плюсах и минусах отдыха на курортах Азовского моря.

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Близко и дешево

Как отмечает ростовский туроператор Амалия Илина, основные достоинства отдыха на Азовском море — это его близость и более низкие цены на услуги и развлечения, по сравнению с курортами Черного моря.

«До ближайшего пригодного для купания пляжа на Азовском море из Ростова можно доехать на машине за 1-2 часа. При этом пробок в этом направлении на трассах нет. До некоторых пляжей можно доехать даже на электричке», — отмечает эксперт.

По желанию, на море дончане могут ездить хоть каждый день и не обременять себя оплатой места в отеле или на базе отдыха. Хотя и на них цены не выглядят такими шокирующими, как на Черном море.

До ближайшего пригодного для купания пляжа на Азовском море из Ростова можно доехать на машине за 1-2 часа.До ближайшего пригодного для купания пляжа на Азовском море из Ростова можно доехать на машине за 1-2 часа.
До ближайшего пригодного для купания пляжа на Азовском море из Ростова можно доехать на машине за 1-2 часа.
Фото: donland.ru

Например, в хуторе Павло-Очаково стоимость одной ночи в эконом-гостиницах начинается от 500 рублей. Есть и более дорогие дома отдыха, где гостям предлагают дополнительные услуги: питание, бассейн, личный пляж, СПА и другое.

Стоимость отпуска на Азовском море зависит только от желаний и возможностей туристов.

Наиболее насыщенный отпуск, по словам Амалии Илиной, получится в крупных приморских населенных пунктах, таких как Ейск, Таганрог, Приморско-Ахтарск, станицы Голубицкая или Должанская.

«Там хорошо развита инфраструктура, есть много развлечений для туристов. Но при этом все будет немного дешевле за счет меньшей популярности курортов», — говорит туроператор.
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Теплое море и золотой песок

Еще один плюс Азовского моря — в его мелководности. Наибольшая глубина водоема не превышает 15 метров. Поэтому летом оно хорошо прогревается, и температура воды достигает комфортных для купания +26°C.

Еще один плюс Азовского моря — в его мелководности.Еще один плюс Азовского моря — в его мелководности.
Еще один плюс Азовского моря — в его мелководности.
Фото: malamash/cc by 2.0/panoramio
«Когда у нас не было детей, мы в основном отдыхали на Черном море и за границей. Сейчас стараемся выбирать отдых поближе. Азовское море нам очень понравилось температурой воды, мелкой глубиной. В воду заход здесь очень плавный и ноги не болят, как от гальки. Ребенок в восторге даже больше от песка, чем от моря», — делится с корреспондентом RostovGazeta жительница Таганрога Ирина Микулина, которая отдыхает с семьей на Павло-Очаковской косе.

Ростовчанка Евгения Сафиуллина рассказала о своем опыте отдыха на Азовском море:

«Мы отдыхали в Ейске. Всего два часа от Ростова на автобусе. Городок небольшой, поэтому и цены здесь на порядок ниже ростовских. Есть много вариантов жилья у моря: от советских баз отдыха, до современных вилл. Да и в самом городе есть, что посмотреть: парки, океанариумы, аттракционы. Обслуживание и сервис при сравнительно небольшой стоимости еще даст фору Черному морю. Тут действительно ценят гостей, а там, где их и без того много — относятся как к должному».

Некоторые путешественники ценят Азовское море за длинные волны — на Павло-Очаковской косе развито направления виндсерфинга.

«Для меня Азовское море это идеальный вариант по качеству волн. Тут они практически всегда стабильные. Море редко штормит, волны гладкие и ровные. А вот на Черном море — наоборот. Сначала попробуй найди удобный безлюдный пляж, а потом покатайся по коротким набегающим волнам. Все-таки скалистый рельеф и большая глубина отражаются на волнах», — рассказывает ростовчанин Алексей Шумилин.
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Отдых без болезней

Туроператор Амалия Илина отмечает, что некоторые туристы предпочитают Азовское море популярным Черноморским курортам и пляжам Абхазии только по одной причине — здесь меньше распространены ротавирусные инфекции.

Отдых без болезнейОтдых без болезней
Отдых без болезней
Фото: Unsplash
«На Азовском море отдыхает не так много людей, которые, соответственно, меньше загрязняют воду. А еще в мутной воде у отдыхающих гораздо ниже тяга к нырянию. И здесь, вдобавок, меньше распространены бананы, таблетки, водные мотоциклы и прочие брызгающие развлечения. Все это снижает риски попадания морской воды в организм и в дальнейшем развития каких-то инфекций», — объясняет эксперт.

Мнение эксперта поддерживает таганроженка Ирина Микулина:

«У нас еще не было поездки на Черное море, в которой мы бы ни разу не провели время в обнимку с унитазом, простите, после купания. Мы даже в какой-то момент стали ездить на отдых не на 7-10 дней, как раньше, а на 14-15. Закладывали время на „поболеть“. Это не нормально. А вот на Азовском мы еще ни разу в такую ситуацию не попадали. Даже ребенок, который брызгается и ныряет, ни разу здесь не болел».
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Медузы в темных водах

Из минусов туристы отмечают цвет воды. Она в Азовском море буро-зеленого оттенка, а в периоды цветения водорослей может приобретать еще более насыщенный цвет.

«Азовское море цветет активнее, чем то же Черное из-за того, что в песчаном дне произрастает большее количество водорослей. А быстрое прогревание воды способствует длительному периоду цветения с середины июля по начало августа», — объясняет ростовский ботаник Сергей Фофилов.

В это время вода в Азовском море мутная, а на тело во время купания могут налипать водоросли.

Другая проблема Азовского моря, которая отпугивает отдыхающих — медузы. Из-за повышения уровня солености водоема и теплой воды, в августе море превращается в кисель из желетелых.

Другая проблема Азовского моря, которая отпугивает отдыхающих — медузы.Другая проблема Азовского моря, которая отпугивает отдыхающих — медузы.
Другая проблема Азовского моря, которая отпугивает отдыхающих — медузы.
Фото: wikimedia.org

Акваторию населяет всего два вида медуз: корнероты — с пышными фиолетовыми щупальцами и аурелии — прозрачные полусферы. И если вторые для человека безопасны, то встреча с корнеротом может обернуться ожогом, который не сходит иногда с кожи в течении нескольких лет. Особо опасны корнероты для людей с индивидуальной непереносимостью их яда.

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«В прошлом году мы поехали на Азовское море в августе. Хотелось застать самую теплую воду. Но не только нам, как оказалось. На пляже повсюду валялись выброшенные медузы, в воду тоже было страшно заходить. Медузы просто огромные. И даже далеко от берега их было много. Нам как-то повезло, а друга в первый же день ужалила. Больше мы за весь отпуск в воду не заходили», — рассказывает о прошлогоднем опыте отдыха батайчанин Михаил Раскрутов.

Кроме медуз у Азовского моря есть и еще одна напасть. Часто отдыхающих отпугивает запах гниющей на берегу рыбы.

«Азовское море в сильную жару становится бедным на запасы кислорода. Еще и цветущие водоросли забирают какую-то часть воздуха себе. Рыба просто задыхается», — объясняет ростовский зоолог Регина Ерофеева.

Черноморские цены

«На Азовском море я в начале июля отдыхала в первый и последний раз. Цены в Кучугурах вообще не отличаются от цен на такие же гостевые дома где-нибудь в Витязево. Только до моря идти дальше, сервис на нуле. Платить одинаковые деньги за отдых на мутном море, вдалеке от туристических локаций и практически без возможности пойти куда-то погулять или сходить в кафе я не вижу смысла», — жалуется дончанка Марина Шепелева.

Не оценил такой отпуск и ростовчанин Александр Иващенко.

«На Азовском море дешевые только базы отдыха с кроватями и матрасами еще со времен постройки где-нибудь в 70-х. Все остальное более-менее нормальное по условиям будет стоить не меньше 3 тысяч в сутки и это без питания, только за номер».

Он также отметил, что отдых на Азовском море не радует разнообразием.

отдых на Азовском море не радует разнообразиемотдых на Азовском море не радует разнообразием
отдых на Азовском море не радует разнообразием
Фото: 1MI
«Это отпуск сурка. Проснулся. Пошел на море, поел, опять на море, поспал. И так каждый день. Сходить тут особо некуда, все городки и поселки маленькие. Про экскурсии тоже не слышали. Природа однообразная. Воздух больше пахнет дохлой рыбой, чем морем», — добавляет Александр.

Ранее RostovGazeta писала о том, куда можно уехать поездом из Ростова в июле.

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#Анна Ивченко#Общество#Эксклюзив#Ростовская область#Азовское море#Отпуск#Море#Лето 2024
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