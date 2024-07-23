Вода — кисель и пахнет тухлятиной: ростовчане рассказали об отдыхе на Азовском море

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
RostovGazeta опросила туристов и экспертов о плюсах и минусах отдыха на курортах Азовского моря.
Как отмечает ростовский туроператор Амалия Илина, основные достоинства отдыха на Азовском море — это его близость и более низкие цены на услуги и развлечения, по сравнению с курортами Черного моря.
«До ближайшего пригодного для купания пляжа на Азовском море из Ростова можно доехать на машине за 1-2 часа. При этом пробок в этом направлении на трассах нет. До некоторых пляжей можно доехать даже на электричке», — отмечает эксперт.
По желанию, на море дончане могут ездить хоть каждый день и не обременять себя оплатой места в отеле или на базе отдыха. Хотя и на них цены не выглядят такими шокирующими, как на Черном море.
Например, в хуторе Павло-Очаково стоимость одной ночи в эконом-гостиницах начинается от 500 рублей. Есть и более дорогие дома отдыха, где гостям предлагают дополнительные услуги: питание, бассейн, личный пляж, СПА и другое.
Стоимость отпуска на Азовском море зависит только от желаний и возможностей туристов.
Наиболее насыщенный отпуск, по словам Амалии Илиной, получится в крупных приморских населенных пунктах, таких как Ейск, Таганрог, Приморско-Ахтарск, станицы Голубицкая или Должанская.
«Там хорошо развита инфраструктура, есть много развлечений для туристов. Но при этом все будет немного дешевле за счет меньшей популярности курортов», — говорит туроператор.
Еще один плюс Азовского моря — в его мелководности. Наибольшая глубина водоема не превышает 15 метров. Поэтому летом оно хорошо прогревается, и температура воды достигает комфортных для купания +26°C.
«Когда у нас не было детей, мы в основном отдыхали на Черном море и за границей. Сейчас стараемся выбирать отдых поближе. Азовское море нам очень понравилось температурой воды, мелкой глубиной. В воду заход здесь очень плавный и ноги не болят, как от гальки. Ребенок в восторге даже больше от песка, чем от моря», — делится с корреспондентом RostovGazeta жительница Таганрога Ирина Микулина, которая отдыхает с семьей на Павло-Очаковской косе.
Ростовчанка Евгения Сафиуллина рассказала о своем опыте отдыха на Азовском море:
«Мы отдыхали в Ейске. Всего два часа от Ростова на автобусе. Городок небольшой, поэтому и цены здесь на порядок ниже ростовских. Есть много вариантов жилья у моря: от советских баз отдыха, до современных вилл. Да и в самом городе есть, что посмотреть: парки, океанариумы, аттракционы. Обслуживание и сервис при сравнительно небольшой стоимости еще даст фору Черному морю. Тут действительно ценят гостей, а там, где их и без того много — относятся как к должному».
Некоторые путешественники ценят Азовское море за длинные волны — на Павло-Очаковской косе развито направления виндсерфинга.
«Для меня Азовское море это идеальный вариант по качеству волн. Тут они практически всегда стабильные. Море редко штормит, волны гладкие и ровные. А вот на Черном море — наоборот. Сначала попробуй найди удобный безлюдный пляж, а потом покатайся по коротким набегающим волнам. Все-таки скалистый рельеф и большая глубина отражаются на волнах», — рассказывает ростовчанин Алексей Шумилин.
Туроператор Амалия Илина отмечает, что некоторые туристы предпочитают Азовское море популярным Черноморским курортам и пляжам Абхазии только по одной причине — здесь меньше распространены ротавирусные инфекции.
«На Азовском море отдыхает не так много людей, которые, соответственно, меньше загрязняют воду. А еще в мутной воде у отдыхающих гораздо ниже тяга к нырянию. И здесь, вдобавок, меньше распространены бананы, таблетки, водные мотоциклы и прочие брызгающие развлечения. Все это снижает риски попадания морской воды в организм и в дальнейшем развития каких-то инфекций», — объясняет эксперт.
Мнение эксперта поддерживает таганроженка Ирина Микулина:
«У нас еще не было поездки на Черное море, в которой мы бы ни разу не провели время в обнимку с унитазом, простите, после купания. Мы даже в какой-то момент стали ездить на отдых не на 7-10 дней, как раньше, а на 14-15. Закладывали время на „поболеть“. Это не нормально. А вот на Азовском мы еще ни разу в такую ситуацию не попадали. Даже ребенок, который брызгается и ныряет, ни разу здесь не болел».
Из минусов туристы отмечают цвет воды. Она в Азовском море буро-зеленого оттенка, а в периоды цветения водорослей может приобретать еще более насыщенный цвет.
«Азовское море цветет активнее, чем то же Черное из-за того, что в песчаном дне произрастает большее количество водорослей. А быстрое прогревание воды способствует длительному периоду цветения с середины июля по начало августа», — объясняет ростовский ботаник Сергей Фофилов.
В это время вода в Азовском море мутная, а на тело во время купания могут налипать водоросли.
Другая проблема Азовского моря, которая отпугивает отдыхающих — медузы. Из-за повышения уровня солености водоема и теплой воды, в августе море превращается в кисель из желетелых.
Акваторию населяет всего два вида медуз: корнероты — с пышными фиолетовыми щупальцами и аурелии — прозрачные полусферы. И если вторые для человека безопасны, то встреча с корнеротом может обернуться ожогом, который не сходит иногда с кожи в течении нескольких лет. Особо опасны корнероты для людей с индивидуальной непереносимостью их яда.
«В прошлом году мы поехали на Азовское море в августе. Хотелось застать самую теплую воду. Но не только нам, как оказалось. На пляже повсюду валялись выброшенные медузы, в воду тоже было страшно заходить. Медузы просто огромные. И даже далеко от берега их было много. Нам как-то повезло, а друга в первый же день ужалила. Больше мы за весь отпуск в воду не заходили», — рассказывает о прошлогоднем опыте отдыха батайчанин Михаил Раскрутов.
Кроме медуз у Азовского моря есть и еще одна напасть. Часто отдыхающих отпугивает запах гниющей на берегу рыбы.
«Азовское море в сильную жару становится бедным на запасы кислорода. Еще и цветущие водоросли забирают какую-то часть воздуха себе. Рыба просто задыхается», — объясняет ростовский зоолог Регина Ерофеева.
«На Азовском море я в начале июля отдыхала в первый и последний раз. Цены в Кучугурах вообще не отличаются от цен на такие же гостевые дома где-нибудь в Витязево. Только до моря идти дальше, сервис на нуле. Платить одинаковые деньги за отдых на мутном море, вдалеке от туристических локаций и практически без возможности пойти куда-то погулять или сходить в кафе я не вижу смысла», — жалуется дончанка Марина Шепелева.
Не оценил такой отпуск и ростовчанин Александр Иващенко.
«На Азовском море дешевые только базы отдыха с кроватями и матрасами еще со времен постройки где-нибудь в 70-х. Все остальное более-менее нормальное по условиям будет стоить не меньше 3 тысяч в сутки и это без питания, только за номер».
Он также отметил, что отдых на Азовском море не радует разнообразием.
«Это отпуск сурка. Проснулся. Пошел на море, поел, опять на море, поспал. И так каждый день. Сходить тут особо некуда, все городки и поселки маленькие. Про экскурсии тоже не слышали. Природа однообразная. Воздух больше пахнет дохлой рыбой, чем морем», — добавляет Александр.
Ранее RostovGazeta писала о том, куда можно уехать поездом из Ростова в июле.