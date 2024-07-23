Жителей Ростовской области пугают страшной магнитной бурей и тарифами на коммуналку

Posted Сегодня, 15:27
Published Сегодня, 15:27
Modified Сегодня, 15:29
Updated Сегодня, 15:29
ДТП с рейсовым автобусом «Ростов-на-Дону — Геленджик» произошло в Краснодарском крае. В Госавтоинспекции Кубани и в оперштабе региона сообщили, что автобус в районе посёлка Черноморский слетел с трассы и перевернулся.
Внутри транспортного средства находились 32 пассажира. 15 из них получили ранения, в том числе дети. Всем им оказывается медицинская помощь. Четырёх несовершеннолетних пассажиров уже выписали из больницы.
Сотрудники ГАИ проводят проверку и изучают записи видеорегистратора для выяснения причин аварии.
«АиФ — Ростов» со ссылкой на Региональную службу по тарифам сообщил, что правительство Ростовской области направит в ФАС предложение об установлении предельных индексов вносимой платы за коммунальные услуги в регионе на второе полугодие 2025 года.
Власти хотят согласовать с Федеральной антимонопольной службой отказ от изменения коммунальных тарифов до лета следующего года.
В Региональной службе по тарифам уточнили, что с июля 2025 года прогнозируют увеличение тарифов за воду на 4,7%, отопление — 5,7%, электроэнергию — 6%, газ — 8%. В среднем услуги ЖКХ в Ростовской области могут подорожать на 6,2%.
Пока эти цифры лишь приблизительные. Окончательное решение об утверждении индексов роста платы за ЖКУ на 2025 год примет правительство России этой осенью.
В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ предупредили, что возмущения магнитного поля Земли достигнут уровня G2. Из-за этого в Ростове и области стоит ждать сильную магнитную бурю уже 24 июля.
Активное воздействие начнется в шесть утра и продлится до трёх часов дня. Пик геомагнитного возмущения придётся на 12 часов дня. В это время возмущение магнитного поля составит шесть баллов из девяти максимальных. Вероятность возникновения сильного геомагнитного шторма оценивают в 35%.