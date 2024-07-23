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Posted Сегодня, 15:27

Published Сегодня, 15:27

Modified Сегодня, 15:29

Updated Сегодня, 15:29

Новости Ростовской области за 23 июля

Жителей Ростовской области пугают страшной магнитной бурей и тарифами на коммуналку

23 июля 2024, 15:27
Фото: Изображение Шедеврум
Новости Ростовской области за 23 июля
Туристы попали в аварию с автобусом «Ростов — Геленджик», тем временем власти подумывают об отстрочке индексации тарифов ЖКХ в Ростовской области, а астрономы спрогнозировали опасную магнитную бурю.

Вместо пляжа — в больницу

ДТП с рейсовым автобусом «Ростов-на-Дону — Геленджик» произошло в Краснодарском крае. В Госавтоинспекции Кубани и в оперштабе региона сообщили, что автобус в районе посёлка Черноморский слетел с трассы и перевернулся.

Внутри транспортного средства находились 32 пассажира. 15 из них получили ранения, в том числе дети. Всем им оказывается медицинская помощь. Четырёх несовершеннолетних пассажиров уже выписали из больницы.

Сотрудники ГАИ проводят проверку и изучают записи видеорегистратора для выяснения причин аварии.

Появились кадры с места ДТП рейсового автобуса «Ростов — Геленджик»
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ДТП с рейсовым автобусом «Ростов-на-Дону — Геленджик» произошло в Краснодарском крае.ДТП с рейсовым автобусом «Ростов-на-Дону — Геленджик» произошло в Краснодарском крае.
ДТП с рейсовым автобусом «Ростов-на-Дону — Геленджик» произошло в Краснодарском крае.
Фото: Госавтоинспекция Краснодарского края

Отложенная индексация

«АиФ — Ростов» со ссылкой на Региональную службу по тарифам сообщил, что правительство Ростовской области направит в ФАС предложение об установлении предельных индексов вносимой платы за коммунальные услуги в регионе на второе полугодие 2025 года.

Власти хотят согласовать с Федеральной антимонопольной службой отказ от изменения коммунальных тарифов до лета следующего года.

В Региональной службе по тарифам уточнили, что с июля 2025 года прогнозируют увеличение тарифов за воду на 4,7%, отопление — 5,7%, электроэнергию — 6%, газ — 8%. В среднем услуги ЖКХ в Ростовской области могут подорожать на 6,2%.

Пока эти цифры лишь приблизительные. Окончательное решение об утверждении индексов роста платы за ЖКУ на 2025 год примет правительство России этой осенью.

Стало известно, когда в Ростовской области снова поднимут тарифы ЖКУ
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Магнитная буря

В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ предупредили, что возмущения магнитного поля Земли достигнут уровня G2. Из-за этого в Ростове и области стоит ждать сильную магнитную бурю уже 24 июля.

Активное воздействие начнется в шесть утра и продлится до трёх часов дня. Пик геомагнитного возмущения придётся на 12 часов дня. В это время возмущение магнитного поля составит шесть баллов из девяти максимальных. Вероятность возникновения сильного геомагнитного шторма оценивают в 35%.

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