Жительница Ростовской области купила в супермаркете конфеты с червями

Posted Сегодня, 13:56
Published Сегодня, 13:56
Modified Сегодня, 13:58
Updated Сегодня, 13:58
Жительница Каменск-Шахтинского пошла за покупками в один из популярных розничных магазинов по адресу Красная, 64. Помимо всего прочего она взяла шоколадные конфеты на развес. После того, как она вернулась домой и решила попробовать десерт, то обнаружила живого червя, который уже ел ее покупку. По внешнему виду паразит напоминает личинку мухи — опарыша.
«Попила чайку с конфеткой, заодно закрыла норму белка. Внимательно смотрите, что кушаете», — пишет пораженная дончанка.
Другие житель донского региона также поддержали покупательницу и начали возмущаться качеством товара: «С червями!!! Отравиться можно конкретно…»
«С таким же сюрпризом конфет „Маска“ брали в этой же сети на комбинате», — пишет пользователь.
Ранее ростовчанке в другом сетевом магазине правильного питания продали рыбу с гельминтами.