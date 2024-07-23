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Published Сегодня, 13:56

Modified Сегодня, 13:58

Updated Сегодня, 13:58

Жительница Ростовской области купила в сетевом магазине конфеты с червями

Жительница Ростовской области купила в супермаркете конфеты с червями

23 июля 2024, 13:56
Фото: Unsplash / видео тг канал «Подслушано в Каменске»
Жительница Ростовской области купила в сетевом магазине конфеты с червями
В Ростовской области женщина приобрела конфеты к чаю. По возвращению домой она обнаружила в кондитерском изделии червей, сообщает телеграм-канал «Подслушано Каменск-Шахтинский».

Жительница Каменск-Шахтинского пошла за покупками в один из популярных розничных магазинов по адресу Красная, 64. Помимо всего прочего она взяла шоколадные конфеты на развес. После того, как она вернулась домой и решила попробовать десерт, то обнаружила живого червя, который уже ел ее покупку. По внешнему виду паразит напоминает личинку мухи — опарыша.

«Попила чайку с конфеткой, заодно закрыла норму белка. Внимательно смотрите, что кушаете», — пишет пораженная дончанка.

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Другие житель донского региона также поддержали покупательницу и начали возмущаться качеством товара: «С червями!!! Отравиться можно конкретно…»

«С таким же сюрпризом конфет „Маска“ брали в этой же сети на комбинате», — пишет пользователь.

Ранее ростовчанке в другом сетевом магазине правильного питания продали рыбу с гельминтами.

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