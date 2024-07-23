Жительница Ростовской области купила в супермаркете конфеты с червями

Жительница Каменск-Шахтинского пошла за покупками в один из популярных розничных магазинов по адресу Красная, 64. Помимо всего прочего она взяла шоколадные конфеты на развес. После того, как она вернулась домой и решила попробовать десерт, то обнаружила живого червя, который уже ел ее покупку. По внешнему виду паразит напоминает личинку мухи — опарыша.