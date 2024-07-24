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Биолог объяснил, почему раньше дончанам запрещали собирать грибы в Ростовской области

Биолог Юрченко объяснила, почему запрещали собирать грибы в Ростовской области

24 июля 2024, 06:10
Фото: Unsplash
Биолог объяснил, почему раньше дончанам запрещали собирать грибы в Ростовской области
Никакого официального запрета на сбор грибов в Ростовской области ни в советский, ни в постсоветский период не было, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказала ростовский биолог Татьяна Юрченко.

По словам биолога Татьяны Юрченко, среди ростовчан несколько десятилетий бытует мнение, что грибы в Ростовской области собирать категорически нельзя. Якобы из-за плохой экологии они накапливают в себе токсичные вещества и тяжелые металлы.

«Как мне кажется, страх собирать грибы у людей появился почти одновременно с тем, как тема экологических проблем стала активно освещаться в прессе. Раньше люди об этом просто не задумывались, а в 80-х и даже в 2000-х стали распространять разные слухи», — считает эксперт.

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Татьяна Юрченко объясняет, что официального полного запрета на сбор грибов в Ростовской области не существовало ни в советский, ни в постсоветский период.

«Исключение — запрет на сбор краснокнижных грибов. Их численность даже сейчас регулируется запретом на сбор. Но этот запрет напрямую не связан с тем, что собранные грибы опасны для человека», — объясняет биолог.

Ранее RostovGazeta писала о том, какова причина массовой гибели рыбы в Ростовской области.

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