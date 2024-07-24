Биолог Юрченко объяснила, почему запрещали собирать грибы в Ростовской области

«Как мне кажется, страх собирать грибы у людей появился почти одновременно с тем, как тема экологических проблем стала активно освещаться в прессе. Раньше люди об этом просто не задумывались, а в 80-х и даже в 2000-х стали распространять разные слухи», — считает эксперт.