Биолог Юрченко объяснила, почему запрещали собирать грибы в Ростовской области

Posted Сегодня, 06:10
Published Сегодня, 06:10
Modified Сегодня, 08:39
Updated Сегодня, 08:39
По словам биолога Татьяны Юрченко, среди ростовчан несколько десятилетий бытует мнение, что грибы в Ростовской области собирать категорически нельзя. Якобы из-за плохой экологии они накапливают в себе токсичные вещества и тяжелые металлы.
«Как мне кажется, страх собирать грибы у людей появился почти одновременно с тем, как тема экологических проблем стала активно освещаться в прессе. Раньше люди об этом просто не задумывались, а в 80-х и даже в 2000-х стали распространять разные слухи», — считает эксперт.
Татьяна Юрченко объясняет, что официального полного запрета на сбор грибов в Ростовской области не существовало ни в советский, ни в постсоветский период.
«Исключение — запрет на сбор краснокнижных грибов. Их численность даже сейчас регулируется запретом на сбор. Но этот запрет напрямую не связан с тем, что собранные грибы опасны для человека», — объясняет биолог.
Ранее RostovGazeta писала о том, какова причина массовой гибели рыбы в Ростовской области.