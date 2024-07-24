Часть управляющих компаний в Ростове лишили лицензий

Теперь жильцы домов должны решить, каким образом будет осуществляться дальнейшее управление многоэтажкой. Так, например, сами собственники могут решать насущные вопросы дома, однако в таком случае количество квартир не должно превышать 30 единиц. Также есть возможность создать жилищный кооператив, который будет заниматься управлением. И третий вариант — предоставить руководство управляющей компании.