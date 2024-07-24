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Published Сегодня, 18:35

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Updated Сегодня, 18:37

В Ростове-на-Дону четыре управляющие компании лишились лицензии

Часть управляющих компаний в Ростове лишили лицензий

24 июля 2024, 18:35
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону четыре управляющие компании лишились лицензии

В Ростове-на-Дону четыре управляющие компании лишились лицензии

В Ростове-на-Дону сразу у четырех управляющих компаний истек срок действия лицензии на управление многоквартирными домами. Информация размещена на сайте горадминистрации.

Жилищная госинспекция с 6 марта текущего года прекратила действие лицензий по управлению многоквартирными домами четырех управляющих компаний. «Жилищный кооператив», «Муза», «Гефест» и «Небоскреб» не продлили срок ее действия.

Теперь жильцы домов должны решить, каким образом будет осуществляться дальнейшее управление многоэтажкой. Так, например, сами собственники могут решать насущные вопросы дома, однако в таком случае количество квартир не должно превышать 30 единиц. Также есть возможность создать жилищный кооператив, который будет заниматься управлением. И третий вариант — предоставить руководство управляющей компании.

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Собственникам квартир рекомендуется принять данное решение в целях обеспечения безопасного и комфортного проживания.

Ранее ростовчане пожаловались на запах трупа в многоэтажном доме.

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