Часть управляющих компаний в Ростове лишили лицензий

Posted Сегодня, 18:35
Published Сегодня, 18:35
Modified Сегодня, 18:37
Updated Сегодня, 18:37
Жилищная госинспекция с 6 марта текущего года прекратила действие лицензий по управлению многоквартирными домами четырех управляющих компаний. «Жилищный кооператив», «Муза», «Гефест» и «Небоскреб» не продлили срок ее действия.
Теперь жильцы домов должны решить, каким образом будет осуществляться дальнейшее управление многоэтажкой. Так, например, сами собственники могут решать насущные вопросы дома, однако в таком случае количество квартир не должно превышать 30 единиц. Также есть возможность создать жилищный кооператив, который будет заниматься управлением. И третий вариант — предоставить руководство управляющей компании.
Собственникам квартир рекомендуется принять данное решение в целях обеспечения безопасного и комфортного проживания.
Ранее ростовчане пожаловались на запах трупа в многоэтажном доме.