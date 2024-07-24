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Posted Сегодня, 12:05

Published Сегодня, 12:05

Modified Сегодня, 12:07

Updated Сегодня, 12:07

Движение будут ограничивать в Ростове до конца года из-за строительства ЖК

Движение ограничат в Ростове до конца года из-за строительства элитного ЖК

24 июля 2024, 12:05
Фото: 1MI
Движение будут ограничивать в Ростове до конца года из-за строительства ЖК
В Ростове-на-Дону из-за строительства многоквартирного дома будут вводить ограничения движения, сообщили в городской администрации.

Речь идет о территории на проспекте Сиверса, 12Д. Запреты будут периодически вводить с 12 августа по 15 декабря.

Отмечается, что дороги планируется перекрывать на период въезда и выезда строительной техники.

Добавим, что это не единственные ограничения, которые запланированы в городе. Так, нельзя будет проехать по переулку Таманский на участке от Нансена до строения № 2А с 1 сентября по 29 ноября.

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Кроме того, 3 августа перекроют движение машин по улице Большая Садовая. Это связано с проведение забега.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Строительство#Ограничения движения#Проспект Сиверса#Проезд закрыт
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