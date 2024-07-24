Движение ограничат в Ростове до конца года из-за строительства элитного ЖК

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
Речь идет о территории на проспекте Сиверса, 12Д. Запреты будут периодически вводить с 12 августа по 15 декабря.
Отмечается, что дороги планируется перекрывать на период въезда и выезда строительной техники.
Добавим, что это не единственные ограничения, которые запланированы в городе. Так, нельзя будет проехать по переулку Таманский на участке от Нансена до строения № 2А с 1 сентября по 29 ноября.
Кроме того, 3 августа перекроют движение машин по улице Большая Садовая. Это связано с проведение забега.
Читайте также о том, как движение на трассе М-4 в Ростовской области было парализовало из-за сгоревшей фуры.