Экс-директор завода в Таганроге сел за мошенничество с деталями для тактических ракет

Помимо Слинько, на скамью подсудимых за хищение бюджетных средств попали гендиректор АО «Звезда-Стрела» и начальник 222-го военного представительства Минобороны России. При заключении госконтрактов на изготовление составных частей тактических ракет подозреваемые в несколько раз завышали стоимость продукции. Сумма ущерба от их действий составила около 700 миллионов рублей.