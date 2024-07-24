Экс-директор завода в Таганроге сел за мошенничество с деталями для тактических ракет

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
Экс-директора Таганрогского литейного завода Константина Слинько осудили по статье о мошенничестве. Он стал фигурантом дела о хищениях на гособоронзаказе.
Помимо Слинько, на скамью подсудимых за хищение бюджетных средств попали гендиректор АО «Звезда-Стрела» и начальник 222-го военного представительства Минобороны России. При заключении госконтрактов на изготовление составных частей тактических ракет подозреваемые в несколько раз завышали стоимость продукции. Сумма ущерба от их действий составила около 700 миллионов рублей.
Двух подозреваемых задержали сразу. Слинько удавалось какое-то время скрываться в Турции.
По итогам судебных разбирательств, экс-директора Таганрогского литейного завода признали виновным и отправили в колонию на два с половиной года.
Бывшему гендиректору АО «Звезда — Стрела» Владимиру Масленскому приговор вынесли ранее. Его признали виновным и приговорили к четырём годам колонии.