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Published Сегодня, 08:14

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Экс-директор завода в Таганроге получил срок за мошенничество с оборонзаказом

Экс-директор завода в Таганроге сел за мошенничество с деталями для тактических ракет

24 июля 2024, 08:14
Фото: Таганрогский Литейный Завод
Экс-директор завода в Таганроге получил срок за мошенничество с оборонзаказом

Экс-директор завода в Таганроге получил срок за мошенничество с гособоронзаказом

Бывший директор Таганрогского литейного завода получил срок за мошенничество с оборонзаказом, сообщают «РИА Новости».

Экс-директора Таганрогского литейного завода Константина Слинько осудили по статье о мошенничестве. Он стал фигурантом дела о хищениях на гособоронзаказе.

Помимо Слинько, на скамью подсудимых за хищение бюджетных средств попали гендиректор АО «Звезда-Стрела» и начальник 222-го военного представительства Минобороны России. При заключении госконтрактов на изготовление составных частей тактических ракет подозреваемые в несколько раз завышали стоимость продукции. Сумма ущерба от их действий составила около 700 миллионов рублей.

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Двух подозреваемых задержали сразу. Слинько удавалось какое-то время скрываться в Турции.

По итогам судебных разбирательств, экс-директора Таганрогского литейного завода признали виновным и отправили в колонию на два с половиной года.

Бывшему гендиректору АО «Звезда — Стрела» Владимиру Масленскому приговор вынесли ранее. Его признали виновным и приговорили к четырём годам колонии.

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