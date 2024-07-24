Экс-замгубернатора Ростовской области Сидаш хочет отмены обвинительного приговора

Уголовное разбирательство, получившее в народе название «О золотом песке», в отношении Сергея Сидаша началось в 2019 году, его обвинили в подмене песка во время строительства стадиона «Ростов-Арена» на более дешевый. Размер ущерба оценили в 80 миллионов рублей. Суд первой инстанции назначил Сидашу наказание в виде четырёх лет заключения условно, но затем срок поменяли на реальный. Защита экс-чиновника обращалась в кассацию для обжалования, но там приговор оставили без изменений.