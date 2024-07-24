Экс-замгубернатора Ростовской области Сидаш хочет отмены обвинительного приговора

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
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Updated Сегодня, 07:01
Адвокаты Сергея Сидаша рассчитывают на отмену его приговора в Верховном суде. Экс-замгубернатора осудили за финансовые махинации во время строительства «Ростов-Арены». Известно, что Верховный суд уже истребовал уголовное дело Сидаша и других подсудимых для изучения.
Представители защиты чиновника указывают, что у них вызывает сомнение подсчитанный следствием размер ущерба от действий их подопечного. Также они обращают внимание на экспертизу, признавшую инкриминируемую обвиняемому замену сортов песка при строительстве стадиона экономически целесообразной.
Уголовное разбирательство, получившее в народе название «О золотом песке», в отношении Сергея Сидаша началось в 2019 году, его обвинили в подмене песка во время строительства стадиона «Ростов-Арена» на более дешевый. Размер ущерба оценили в 80 миллионов рублей. Суд первой инстанции назначил Сидашу наказание в виде четырёх лет заключения условно, но затем срок поменяли на реальный. Защита экс-чиновника обращалась в кассацию для обжалования, но там приговор оставили без изменений.