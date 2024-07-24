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Экс-замгубернатора Ростовской области Сидаш обжалует обвинительный приговор

Экс-замгубернатора Ростовской области Сидаш хочет отмены обвинительного приговора

24 июля 2024, 06:59
Фото: donland.ru
Экс-замгубернатора Ростовской области Сидаш обжалует обвинительный приговор

Экс-замгубернатора Ростовской области Сидаш обжалует обвинительный приговор

Бывший замгубернатора Ростовской области Сергей Сидаш обратился в Верховный суд, чтобы обжаловать обвинительный приговор в деле о махинациях, сообщает «Ъ-Юг».

Адвокаты Сергея Сидаша рассчитывают на отмену его приговора в Верховном суде. Экс-замгубернатора осудили за финансовые махинации во время строительства «Ростов-Арены». Известно, что Верховный суд уже истребовал уголовное дело Сидаша и других подсудимых для изучения.

Представители защиты чиновника указывают, что у них вызывает сомнение подсчитанный следствием размер ущерба от действий их подопечного. Также они обращают внимание на экспертизу, признавшую инкриминируемую обвиняемому замену сортов песка при строительстве стадиона экономически целесообразной.

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Уголовное разбирательство, получившее в народе название «О золотом песке», в отношении Сергея Сидаша началось в 2019 году, его обвинили в подмене песка во время строительства стадиона «Ростов-Арена» на более дешевый. Размер ущерба оценили в 80 миллионов рублей. Суд первой инстанции назначил Сидашу наказание в виде четырёх лет заключения условно, но затем срок поменяли на реальный. Защита экс-чиновника обращалась в кассацию для обжалования, но там приговор оставили без изменений.

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