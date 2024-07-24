Где можно рыбачить в Ростовской области летом

Койсуг, приток Дона, впадает в него около хуторов Колузаево и Усть-Койсуг. Это место, популярное среди рыболовов, расположено всего в 40 минутах езды от центра Ростова-на-Дону. Здесь можно поймать много белой рыбы, хотя и не такой крупной, как в других местах: тарань, карася, густеру, леща, душмана, рыбца и сазана. Из хищников здесь обитают окунь и судак, которых лучше всего ловить на джиг. Щука встречается реже, поэтому, если вы охотитесь за ней, лучше поехать в Большую Кутерьму.