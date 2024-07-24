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Posted Сегодня, 06:45

Published Сегодня, 06:45

Modified Сегодня, 06:52

Updated Сегодня, 06:52

Где можно рыбачить в Ростовской области летом

Где можно рыбачить в Ростовской области летом

24 июля 2024, 06:45
Фото: 1MI
Где можно рыбачить в Ростовской области летом
В Ростовской области большое количество водоемов, где можно поймать рыбу. Где лучше всего рыбачить, в материале RostovGazeta.

Рыбалка на реке Маныч

Левый приток Дона, река Маныч, начинается в Калмыкии и течет через Ростовскую область и Ставропольский край. Эта река известна разнообразием рыбы, но особенно привлекает рыбаков сомами, сазанами и лещами.

Маныч протекает через степи, а его берега покрыты камышом. Летом здесь приходится терпеть знойную жару, типичную для Ростовской области, и постоянный степной ветер. Однако уловы, которые здесь можно поймать, оправдывают все трудности.

Важно помнить, что рыбалка запрещена на расстоянии 500 метров до и после устья Маныча.

Рыбалка на «Шахаевском лимане»

Эта база, расположенная в Веселовском районе у хутора Кирпичного, находится в 65 км от Ростова на берегу реки Маныч. Здесь можно поймать налимов, лещей, сазанов и линей. Часто встречаются судаки, окуни, тарани, язи и караси.

В аренду предлагаются рыболовные снасти, моторные лодки и оборудование для подводной рыбалки. Для проживания можно выбрать коттеджи или разместиться в палатке.

Гирло Большая Кутерьма

Этот проток длиной 6,5 километра в дельте Дона считается одним из лучших мест для рыбалки в Ростовской области. Будьте готовы к высокой конкуренции: помимо вас, здесь могут находиться десятки, а порой и сотни местных и приезжих рыбаков. В Большой Кутерьме можно ловить как хищников — щуку, судака, окуня, так и белую рыбу, включая крупного сазана и леща. Часто на крючок попадаются рыбец и линь.

Где можно рыбачить в Ростовской области летомГде можно рыбачить в Ростовской области летом
Где можно рыбачить в Ростовской области летом
Фото: 1MI

Независимо от того, предпочитаете ли вы фидер или спиннинг, рыбалка будет успешной. Лучше взять с собой оба вида снастей.

Устье реки Койсуг

Койсуг, приток Дона, впадает в него около хуторов Колузаево и Усть-Койсуг. Это место, популярное среди рыболовов, расположено всего в 40 минутах езды от центра Ростова-на-Дону. Здесь можно поймать много белой рыбы, хотя и не такой крупной, как в других местах: тарань, карася, густеру, леща, душмана, рыбца и сазана. Из хищников здесь обитают окунь и судак, которых лучше всего ловить на джиг. Щука встречается реже, поэтому, если вы охотитесь за ней, лучше поехать в Большую Кутерьму.

Недалеко от Колузаево находится зарыбленное озеро Чудесное, где рыбалка платная. Если вы приехали на автомобиле издалека, здесь можно арендовать домик для отдыха. В озере Чудесное ловятся карп и белый амур. По отзывам рыболовов, лучшая наживка — кукуруза, а для прикормки хорошо подходит клубничный аромат.

Цимлянское водохранилище

Огромное и богатое рыбой Цимлянское водохранилище на Дону заслуживает особого упоминания.

В Цимлянском и Дубовском районах Ростовской области можно найти отличные места для рыбалки. Основными трофеями здесь являются крупный сазан и жирный лещ. Лучшие места для их ловли расположены в заливе Жуковское Убежище и у устьев рек Цимла и Россошь. В Волгодонске, выше Цимлянской ГЭС, успешно ловят сома с лодки. В затопленных старых руслах и коряжниках около населенных пунктов Терновская и Калининская можно поймать судаков весом в несколько килограммов.

Рыбалка в реке Дон

Одна из самых известных рек России для рыбалки — река Дон. В верхнем Дону отличные места можно найти в Шолоховском районе, а в нижнем — в районе Рогожкино. «Мирная» рыба предпочитает участки с медленным течением, в то время как хищники обитают на перекатах и в быстрых водах. В холодное время года щука активизируется по всему Дону, а до наступления зимы можно ловить судака. В начале осени ловятся сазан, карп, карась, лещ и буффало.

Ранее рыбак в Ростовской области нашел место, кишащее щуками.

Кроме того, местный жители объяснил, почему в донской столице не клюет щука, лещ и сазан.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Рыбалка#Все материалы авторов#Сом#Сазан#Река Маныч#Лещ
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