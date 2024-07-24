Где можно рыбачить в Ростовской области летом

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
Modified Сегодня, 06:52
Updated Сегодня, 06:52
Левый приток Дона, река Маныч, начинается в Калмыкии и течет через Ростовскую область и Ставропольский край. Эта река известна разнообразием рыбы, но особенно привлекает рыбаков сомами, сазанами и лещами.
Маныч протекает через степи, а его берега покрыты камышом. Летом здесь приходится терпеть знойную жару, типичную для Ростовской области, и постоянный степной ветер. Однако уловы, которые здесь можно поймать, оправдывают все трудности.
Важно помнить, что рыбалка запрещена на расстоянии 500 метров до и после устья Маныча.
Эта база, расположенная в Веселовском районе у хутора Кирпичного, находится в 65 км от Ростова на берегу реки Маныч. Здесь можно поймать налимов, лещей, сазанов и линей. Часто встречаются судаки, окуни, тарани, язи и караси.
В аренду предлагаются рыболовные снасти, моторные лодки и оборудование для подводной рыбалки. Для проживания можно выбрать коттеджи или разместиться в палатке.
Этот проток длиной 6,5 километра в дельте Дона считается одним из лучших мест для рыбалки в Ростовской области. Будьте готовы к высокой конкуренции: помимо вас, здесь могут находиться десятки, а порой и сотни местных и приезжих рыбаков. В Большой Кутерьме можно ловить как хищников — щуку, судака, окуня, так и белую рыбу, включая крупного сазана и леща. Часто на крючок попадаются рыбец и линь.
Независимо от того, предпочитаете ли вы фидер или спиннинг, рыбалка будет успешной. Лучше взять с собой оба вида снастей.
Койсуг, приток Дона, впадает в него около хуторов Колузаево и Усть-Койсуг. Это место, популярное среди рыболовов, расположено всего в 40 минутах езды от центра Ростова-на-Дону. Здесь можно поймать много белой рыбы, хотя и не такой крупной, как в других местах: тарань, карася, густеру, леща, душмана, рыбца и сазана. Из хищников здесь обитают окунь и судак, которых лучше всего ловить на джиг. Щука встречается реже, поэтому, если вы охотитесь за ней, лучше поехать в Большую Кутерьму.
Недалеко от Колузаево находится зарыбленное озеро Чудесное, где рыбалка платная. Если вы приехали на автомобиле издалека, здесь можно арендовать домик для отдыха. В озере Чудесное ловятся карп и белый амур. По отзывам рыболовов, лучшая наживка — кукуруза, а для прикормки хорошо подходит клубничный аромат.
Огромное и богатое рыбой Цимлянское водохранилище на Дону заслуживает особого упоминания.
В Цимлянском и Дубовском районах Ростовской области можно найти отличные места для рыбалки. Основными трофеями здесь являются крупный сазан и жирный лещ. Лучшие места для их ловли расположены в заливе Жуковское Убежище и у устьев рек Цимла и Россошь. В Волгодонске, выше Цимлянской ГЭС, успешно ловят сома с лодки. В затопленных старых руслах и коряжниках около населенных пунктов Терновская и Калининская можно поймать судаков весом в несколько килограммов.
Одна из самых известных рек России для рыбалки — река Дон. В верхнем Дону отличные места можно найти в Шолоховском районе, а в нижнем — в районе Рогожкино. «Мирная» рыба предпочитает участки с медленным течением, в то время как хищники обитают на перекатах и в быстрых водах. В холодное время года щука активизируется по всему Дону, а до наступления зимы можно ловить судака. В начале осени ловятся сазан, карп, карась, лещ и буффало.
Ранее рыбак в Ростовской области нашел место, кишащее щуками.
Кроме того, местный жители объяснил, почему в донской столице не клюет щука, лещ и сазан.