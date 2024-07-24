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Posted Сегодня, 11:11

Published Сегодня, 11:11

Modified Сегодня, 11:13

Updated Сегодня, 11:13

Люди кричали: на видео попал момент падения автобуса с ростовскими туристами

Люди кричали: на видео попало падение автобуса с ростовскими туристами на Кубани

24 июля 2024, 11:11
Фото: Госавтоинспекция Кубани / Видео тг «Типичный Краснодар»
Люди кричали: на видео попал момент падения автобуса с ростовскими туристами

На видео попал момент падения автобуса с ростовскими туристами на Кубани

В результате ДТП с опрокидыванием автобуса в Краснодарском крае пострадали 16 человек, сообщили в управлении ГИБДД региона.

Авария произошла на Кубани с рейсовым автобусом «Ростов — Геленджик». Транспортное средство вылетело с дороги в кювет и опрокинулось. Внутри находились 32 человека, в том числе дети. Травмы получили 16 пассажиров, всем им оказали медицинскую помощь.

Появились кадры с места ДТП рейсового автобуса «Ростов — Геленджик»
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Люди кричали: на видео попал момент падения автобуса с ростовскими туристами
Видео: Госавтоинспекция Кубани / Видео тг «Типичный Краснодар»

Правоохранительные органы соседнего региона оперативно начали расследование и изучили записи регистратора. В сети появилось видео с него, снятое прямо в салоне автобуса. На нём можно увидеть, что автобус резко затормозил из-за появившегося впереди грузовика с прицепом. Фура выехала на встречную полосу. Автобус не успел затормозить, его вынесло с трассы, после чего он перевернулся. На записи слышны крики испуганных пассажиров.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

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