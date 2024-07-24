Люди кричали: на видео попало падение автобуса с ростовскими туристами на Кубани

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
Авария произошла на Кубани с рейсовым автобусом «Ростов — Геленджик». Транспортное средство вылетело с дороги в кювет и опрокинулось. Внутри находились 32 человека, в том числе дети. Травмы получили 16 пассажиров, всем им оказали медицинскую помощь.
Правоохранительные органы соседнего региона оперативно начали расследование и изучили записи регистратора. В сети появилось видео с него, снятое прямо в салоне автобуса. На нём можно увидеть, что автобус резко затормозил из-за появившегося впереди грузовика с прицепом. Фура выехала на встречную полосу. Автобус не успел затормозить, его вынесло с трассы, после чего он перевернулся. На записи слышны крики испуганных пассажиров.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело.