Люди кричали: на видео попало падение автобуса с ростовскими туристами на Кубани

Правоохранительные органы соседнего региона оперативно начали расследование и изучили записи регистратора. В сети появилось видео с него, снятое прямо в салоне автобуса. На нём можно увидеть, что автобус резко затормозил из-за появившегося впереди грузовика с прицепом. Фура выехала на встречную полосу. Автобус не успел затормозить, его вынесло с трассы, после чего он перевернулся. На записи слышны крики испуганных пассажиров.