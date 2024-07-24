Минстрой заставили заплатить 361 млн за строительство инфекционного центра в Ростове

Posted Сегодня, 14:11
Published Сегодня, 14:11
Modified Сегодня, 14:13
Updated Сегодня, 14:13
АО «Ростовгражданпроект» в марте подало иск к Минстрою Ростовской области. Проектировщик требовал взыскать с властей 731,5 миллиона рублей задолженности и 117,1 миллиона рублей пени. Истец утверждал, что Минстрой не выплатил ему деньги по контракту за основные и дополнительные работы по строительству инфекционной больницы в Ростове.
Договор между госзаказчиком и подрядчиком был заключен в 2020 году — в разгар пандемии коранавируса. АО «Ростовгражданпроект» взяло на себя обязательства выполнить работы по инженерным изысканиям, подготовить проектную документацию и построить инфекционную больницу в Ростове-на-Дону. Поставка медицинского оборудования для оснащения больницы контрактом не предусматривалась.
Изначально цена контракта составляла 2,5 миллиарда рублей. Выполнить работы подрядчик должен был до 1 декабря 2020 года. Затем сумму работу уменьшили до 2,4 миллиарда рублей.
В ходе выполнения контракта возникла необходимость провести дополнительны работы. Также появились затраты, неучтённые при расчёте цены контракта. При заключении дополнительного соглашения между сторонами возникли разногласия, которые дошли до суда. Тот постановил, что стоимость работ увеличивается до 3,5 миллиарда рублей.
«Ростовгражданпроект» утверждает, что полностью выполнил свои обязательства, инфекционный госпиталь уже введён в эксплуатацию. Но полностью средства за работы подрядчик от Минстроя не получил. По словам истца, фактическая стоимость работ превышает пять миллиардов рублей.
Минстрой на суде заявил, что отказывается оплачивать работы, в отношении
которых не заключены дополнительные соглашения. Чиновники указали, что подрядчик в одностороннем порядке увеличил стоимость своих работ, не согласовав это с министерством. Сами дополнительные работы «Ростовгражданпроект», как заверяет Минстрой, выполнил без согласования с государственным заказчиком.
Арбитражный суд в конечном итоге удовлетворил иск частично, постановив взыскать с министерства строительства Ростовской области 380,6 миллиона рублей задолженности, 96,3 миллиона рублей неустойки, а также расходы на госпошлину и проведение судебной экспертизы.
Сам инфекционный центр ввели в эксплуатацию в 2021 году. Ему дали имя Зинаиды Ермольевой — изобретательницы пенициллина.