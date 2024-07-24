Минстрой заставили заплатить 361 млн за строительство инфекционного центра в Ростове

Минстрой на суде заявил, что отказывается оплачивать работы, в отношении

которых не заключены дополнительные соглашения. Чиновники указали, что подрядчик в одностороннем порядке увеличил стоимость своих работ, не согласовав это с министерством. Сами дополнительные работы «Ростовгражданпроект», как заверяет Минстрой, выполнил без согласования с государственным заказчиком.