Могут ли заблокировать Youtube

Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
Modified Сегодня, 07:03
Updated Сегодня, 07:03
Недавно появилась информация о том, что сервис начал работать медленнее. По официальным данным, причиной этому стали технические неисправности с оборудованием. Однако есть и неофициальная версия: возможно, идет подготовка к поддержке местных сервисов, которые менее известны, чем YouTube.
По информации издания, депутат Госдумы Антон Горелкин откровенно заявил, что для того чтобы снизить конкуренцию российских видеохостингов, достаточно «уменьшить скорость доступа» к зарубежным платформам. Именно это и произошло.
Тем не менее, пользователи не спешат переходить на отечественные сервисы. Об этом говорит и практика, когда закрыли доступ к другим платформам. Но люди ищут обходные пути.
Стоит заметить, что среди самых известных рутуберов не оказалось ни одного исполнителя из России. По данным издания, можно сомневаться в том, что каналы с числом подписчиков, едва превышающим полмиллиона, можно считать по-настоящему популярными. Тем не менее, это так.
Ранее ростовский политолог Сухарь призвал запретить YouTube в России.