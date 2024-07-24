Могут ли заблокировать Youtube

Стоит заметить, что среди самых известных рутуберов не оказалось ни одного исполнителя из России. По данным издания, можно сомневаться в том, что каналы с числом подписчиков, едва превышающим полмиллиона, можно считать по-настоящему популярными. Тем не менее, это так.