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Posted Сегодня, 07:01

Published Сегодня, 07:01

Modified Сегодня, 07:03

Updated Сегодня, 07:03

Могут ли заблокировать Youtube

Могут ли заблокировать Youtube

24 июля 2024, 07:01
Фото: Unsplash
Могут ли заблокировать Youtube
В России в последнее время появляется все больше слухов о том, что Youtube может быть заблокирован. Стоит ли этого опасаться, разбирались «Новые известия».

Недавно появилась информация о том, что сервис начал работать медленнее. По официальным данным, причиной этому стали технические неисправности с оборудованием. Однако есть и неофициальная версия: возможно, идет подготовка к поддержке местных сервисов, которые менее известны, чем YouTube.

По информации издания, депутат Госдумы Антон Горелкин откровенно заявил, что для того чтобы снизить конкуренцию российских видеохостингов, достаточно «уменьшить скорость доступа» к зарубежным платформам. Именно это и произошло.

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Тем не менее, пользователи не спешат переходить на отечественные сервисы. Об этом говорит и практика, когда закрыли доступ к другим платформам. Но люди ищут обходные пути.

Стоит заметить, что среди самых известных рутуберов не оказалось ни одного исполнителя из России. По данным издания, можно сомневаться в том, что каналы с числом подписчиков, едва превышающим полмиллиона, можно считать по-настоящему популярными. Тем не менее, это так.

Ранее ростовский политолог Сухарь призвал запретить YouTube в России.

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#Илья Протвинов#Россия#Ростов-на-Дону#Интернет#Youtube#Конкуренция
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