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Москвичи массово скупают жилье в Ростове, а из местных водоемов достают утопленников

Москвичи массово скупают жилье в Ростове, а из местных водоемов достают утопленников

24 июля 2024, 15:00
Фото: rostovgazeta.ru
Москвичи массово скупают жилье в Ростове, а из местных водоемов достают утопленников
В Ростове-на-Дону свыше 17% общего спроса на новостройки приходится на жителей Москвы, тем временем за одни сутки в Ростовской области утонули три человека, а экс-замгубернатора Ростовской области Сидаш обжалует обвинительный приговор.

Квартиры для москвичей

Аналитики подсчитали, что покупка недвижимости в Ростовской области популярна не только среди местного населения, но и людей из других регионов. Однако лидерами среди покупателей квартир в донских новостройках оказались жители Московской области. Именно на них приходится более 17% всего спроса.

Еще примерно 3% от общей доли спроса приходится на краснодарцев. В топ-3 также вошли жители Ленинградской области. Они составляют около 1,5% покупателей нового жилья в Ростовской области.

Жители Ростова стали массово скупать микроквартиры на вторичке
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Утонувшие

Региональное МЧС России рассказало, что с начала лета 2024 года в Ростовской области утонули 34 человека, в том числе дети и подростки. Только за прошлые сутки в местных водоемах погибли три человека.

Так, например, 23 июля в реке Тузлов в Новочеркасске обнаружили тело дончанина. Мужчина решил поплавать в необорудованном для этого месте и утонул.

Спасатели напоминают о важности соблюдения правил безопасности на воде.

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Отмена обвинения для Сидаша

Адвокаты бывшего замгубернатора Ростовской области Сергея Сидаша рассказали, что они надеятся на отмену его обвинительного приговора. Для этого они обратились в Верховный суд. Известно, что высшая инстанция уже истребовала уголовное дело экс-замгубернатора донского региона и других подсудимых для изучения.

Отмена обвинения для СидашаОтмена обвинения для Сидаша
Отмена обвинения для Сидаша
Фото: donland.ru

Отметим, что представители защиты чиновника сомневаются в размере ущерба от действий их подопечного. Кроме того, они обратили внимание на экспертизу, которая признала предъявляемую Сидашу замену песка при строительстве стадиона экономически целесообразной.

Напомним, что уголовное разбирательство, получившее в народе название «О золотом песке», началось в 2019 году. Сергея Сидаша обвинили в финансовой махинации, а именно в подмене сортов песка во время строительства стадиона «Ростов-Арена» на более дешевый. Ущерб составил около 80 миллионов рублей.

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