Москвичи массово скупают жилье в Ростове, а из местных водоемов достают утопленников

Аналитики подсчитали, что покупка недвижимости в Ростовской области популярна не только среди местного населения, но и людей из других регионов. Однако лидерами среди покупателей квартир в донских новостройках оказались жители Московской области. Именно на них приходится более 17% всего спроса.