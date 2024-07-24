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Москвичи стали массово скупать квартиры в Ростове-на-Дону

Москвичи стали массово скупать квартиры в Ростове-на-Дону

24 июля 2024, 07:52
Фото: rostovgazeta.ru
Москвичи стали массово скупать квартиры в Ростове-на-Дону
Свыше 17% общего спроса на новостройки в Ростовской области приходится на жителей столичного региона, пишет «Бизнес Журнал Юг».

Аналитики сервиса «Яндекс Недвижимость» подсчитали, у жителей каких регионов популярна покупка недвижимости в Ростовской области. Лидерами оказались покупатели из Московской области. На них приходится 17% от общего спроса на ростовские новостройки.

Также интересуются недвижимостью в регионе жители соседней Кубани. Примерно 3% от общей доли спроса на первичном рынке жилья в Ростовской области приходится на краснодарцев. Замыкают тройку лидеров жители Ленинградской области. Они занимают 1,5% от общей доли спроса на новое жильё в Ростовской области.

Риелтор советует поторопиться желающим купить жилье в Ростове-на-Дону
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Ранее сообщалось, что жители Ростова стали массово сдавать в аренду ипотечное жильё.

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