Москвичи стали массово скупать квартиры в Ростове-на-Дону

Также интересуются недвижимостью в регионе жители соседней Кубани. Примерно 3% от общей доли спроса на первичном рынке жилья в Ростовской области приходится на краснодарцев. Замыкают тройку лидеров жители Ленинградской области. Они занимают 1,5% от общей доли спроса на новое жильё в Ростовской области.