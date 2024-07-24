Москвичи стали массово скупать квартиры в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
Modified Сегодня, 07:54
Updated Сегодня, 07:54
Аналитики сервиса «Яндекс Недвижимость» подсчитали, у жителей каких регионов популярна покупка недвижимости в Ростовской области. Лидерами оказались покупатели из Московской области. На них приходится 17% от общего спроса на ростовские новостройки.
Также интересуются недвижимостью в регионе жители соседней Кубани. Примерно 3% от общей доли спроса на первичном рынке жилья в Ростовской области приходится на краснодарцев. Замыкают тройку лидеров жители Ленинградской области. Они занимают 1,5% от общей доли спроса на новое жильё в Ростовской области.