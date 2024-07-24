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Published Сегодня, 04:59

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Облицовка дома обрушилась на Chevrolet Camaro в Ростове-на-Дону

Облицовка дома обрушилась на Chevrolet Camaro в Ростове-на-Дону

24 июля 2024, 04:59
Фото: 1MI
В Ростову-на-Дону облицовка с фасада здания частично обрушилась на припаркованный автомобиль, сообщили очевидцы в Telegram в группе «Это Ростов новости».

Они рассказали, что происшествие случилось на проспекте Театральный. Из-за этого засыпало машину Chevrolet Camaro.

Автор сообщил, что на машине появились царапины и вмятины.

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«Хорошо, что людей не зацепило», — заявили пользователи в комментариях.

Фото: Это Ростов — ТГ

«В Ростове все здания такие уже в центре. Ощущение, что по проезжей части уже ходить безопаснее, чем по тротуарам», — пишут ростовчане.

Ранее часть балкона старинного дома в Ростове на Большой Садовой рухнула на тротуар.

До этого крыша многоквартирного дома обрушилась во время пожара в Батайске.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Обрушение#Происшествия
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