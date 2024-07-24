Облицовка дома обрушилась на Chevrolet Camaro в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 04:59
Published Сегодня, 04:59
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Updated Сегодня, 05:01
Они рассказали, что происшествие случилось на проспекте Театральный. Из-за этого засыпало машину Chevrolet Camaro.
Автор сообщил, что на машине появились царапины и вмятины.
«Хорошо, что людей не зацепило», — заявили пользователи в комментариях.
«В Ростове все здания такие уже в центре. Ощущение, что по проезжей части уже ходить безопаснее, чем по тротуарам», — пишут ростовчане.
Ранее часть балкона старинного дома в Ростове на Большой Садовой рухнула на тротуар.
До этого крыша многоквартирного дома обрушилась во время пожара в Батайске.