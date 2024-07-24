Подорожали все ингредиенты: эксперты назвали реальную стоимость окрошки для ростовчан

Не обошла стороной инфляция и овощи. Сразу на 80% за год подорожали огурцы. Сейчас они стоят около 111 рублей за килограмм. Больше 120 рублей стоит килограмм редиски. Годом ранее эта цифра была на 25% ниже. Упаковка зелёного лука подорожала на 7% — до 50 рублей, а пучок укропа поднялся в стоимости на 24% — до 31 рубля.