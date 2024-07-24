Подорожали все ингредиенты: эксперты назвали реальную стоимость окрошки для ростовчан

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
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Updated Сегодня, 08:34
Эксперты сравнили цены на продукты для окрошки в июне текущего и прошлого годов. Выяснилось, что за год подорожали абсолютно все ингредиенты для этого блюда.
Так, килограмм картофеля сейчас выйдет по цене в районе 60 рублей — это на 20% больше, чем в прошлом году. Литр кваса стоит около 100 рублей, это на 11% выше, чем годом ранее. Также на 11% подорожала варёная колбаса. Килограмм продукта стоит сейчас примерно одну тысячу рублей.
Не обошла стороной инфляция и овощи. Сразу на 80% за год подорожали огурцы. Сейчас они стоят около 111 рублей за килограмм. Больше 120 рублей стоит килограмм редиски. Годом ранее эта цифра была на 25% ниже. Упаковка зелёного лука подорожала на 7% — до 50 рублей, а пучок укропа поднялся в стоимости на 24% — до 31 рубля.
Десяток яиц за год стал дороже на 40% и сейчас обойдётся в 125 рублей. Упаковка 250 граммов сметаны стоит около 100 рублей. Годом ранее она обходилась на 8% дешевле.
В зависимости от количества продуктов и наценки набор для кастрюли окрошки в регионе будет стоить чуть больше 800 рублей.
«Наибольший вклад в ценник для набора окрошки вносят огурцы, яйца, зелень и редис. Кроме того, на фоне подъёма общего потребления, роста популярности холодного в жаркое время, многие выбирают продукцию более качественного, высокого ценового сегмента, а также заказывают онлайн-доставку таких товаров, что отражается в величине среднего ценника», — объясняют аналитики «Чек Индекс».
Ранее Центробанк объяснил высокие цены молодой картофель в Ростовской области.