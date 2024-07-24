Полиция в Ростовской области нашла подростков, сжигавших иконы

Posted Сегодня, 19:31
Published Сегодня, 19:31
Modified Сегодня, 19:33
Updated Сегодня, 19:33
В региональном МВД проинформировали, что полицейские провели проверку по факту опубликованного в Сети видео, на котором подростки в Азовском районе повреждают и поджигают иконы. Сотрудники правоохранительных органов оперативно прибыли на место и установили личности участников инцидента.
«В ходе дальнейшей проверки правоохранителями будет дана правовая оценка действиям участников инцидента и принято решение в соответствии с законодательством», — подчеркнули в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.
Напомним, ранее в Сети появились видеоролики, на которых подростки из села Самарского в Азовском районе измываются над иконами. На видеоролике видно, как один из подростков выносит икону на улицу, кладет на землю и разбивает защитное стекло изображения большим молотком. Также есть записи, где молодые люди фотографируются с сожженной иконой.