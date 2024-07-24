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Полиция в Ростовской области нашла подростков, сжигавших иконы

Полиция в Ростовской области нашла подростков, сжигавших иконы

24 июля 2024, 19:31
Фото: 1MI
Полиция в Ростовской области нашла подростков, сжигавших иконы
Сотрудники полиции в Ростовской области установили личности подростков, которые на камеру били и сжигали иконы, сообщили в пресс-службе донского главка.

В региональном МВД проинформировали, что полицейские провели проверку по факту опубликованного в Сети видео, на котором подростки в Азовском районе повреждают и поджигают иконы. Сотрудники правоохранительных органов оперативно прибыли на место и установили личности участников инцидента.

«В ходе дальнейшей проверки правоохранителями будет дана правовая оценка действиям участников инцидента и принято решение в соответствии с законодательством», — подчеркнули в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

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Напомним, ранее в Сети появились видеоролики, на которых подростки из села Самарского в Азовском районе измываются над иконами. На видеоролике видно, как один из подростков выносит икону на улицу, кладет на землю и разбивает защитное стекло изображения большим молотком. Также есть записи, где молодые люди фотографируются с сожженной иконой.

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#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Азовский район#Полиция#Соцсети#Подростки#Подросток#Происшествия
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