Полиция в Ростовской области нашла подростков, сжигавших иконы

Напомним, ранее в Сети появились видеоролики, на которых подростки из села Самарского в Азовском районе измываются над иконами. На видеоролике видно, как один из подростков выносит икону на улицу, кладет на землю и разбивает защитное стекло изображения большим молотком. Также есть записи, где молодые люди фотографируются с сожженной иконой.