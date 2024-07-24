Появились кадры массового ДТП с участием грузовика и электробуса в Ростове

В среду днем, 24 июля, в Ростове-на-Дону водитель легкового автомобиля нарушил правила дорожного движения и устроил массовую аварию. Водитель LADA Priora решил пролететь перекресток расположенный на Буденновском и Лермонтовской по полосе для общественного транспорта, что привело к столкновению с электробусом. От сильного удара автомобиль отбросило в «Газель», которая стояла на обочине.