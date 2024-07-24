Появились кадры массового ДТП с участием грузовика и электробуса в Ростове

Posted Сегодня, 17:25
Published Сегодня, 17:25
Modified Сегодня, 17:27
Updated Сегодня, 17:27
В среду днем, 24 июля, в Ростове-на-Дону водитель легкового автомобиля нарушил правила дорожного движения и устроил массовую аварию. Водитель LADA Priora решил пролететь перекресток расположенный на Буденновском и Лермонтовской по полосе для общественного транспорта, что привело к столкновению с электробусом. От сильного удара автомобиль отбросило в «Газель», которая стояла на обочине.
Легковушка получила сильные повреждения: вскрыт капот, выбило и переломано лобовое стекло, а вся правая часть машины разбилась всмятку. В результате аварии пострадал водитель и два пассажира LADA Priora, еще два человека сбежали с места ДТП. Скорая помощь забрала троих ростовчан в больницу.
В региональном УГИБДД рассказали, что в момент аварии в электробусе находились 15 человек, никто не пострадал. Движение в районе аварии затруднено. Сотрудники полиции осуществляют безопасность дорожного движения на данном участке проезжей части
Ранее двое погибли и трое пострадали в ДТП на мокрой трассе в донском регионе.