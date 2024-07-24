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Появились кадры массового ДТП с участием грузовика и электробуса в Ростове

Появились кадры массового ДТП с участием грузовика и электробуса в Ростове

24 июля 2024, 17:25
Фото: Телеграм-канал «Это Ростов новости»
Появились кадры массового ДТП с участием грузовика и электробуса в Ростове
В центре Ростова-на-Дону легковушка на большой скорости влетела в электробус, а затем машина отлетела в грузовую «Газель», сообщает телеграм-канал «Это Ростов новости», публикуя видео с места происшествия.

В среду днем, 24 июля, в Ростове-на-Дону водитель легкового автомобиля нарушил правила дорожного движения и устроил массовую аварию. Водитель LADA Priora решил пролететь перекресток расположенный на Буденновском и Лермонтовской по полосе для общественного транспорта, что привело к столкновению с электробусом. От сильного удара автомобиль отбросило в «Газель», которая стояла на обочине.

Легковушка получила сильные повреждения: вскрыт капот, выбило и переломано лобовое стекло, а вся правая часть машины разбилась всмятку. В результате аварии пострадал водитель и два пассажира LADA Priora, еще два человека сбежали с места ДТП. Скорая помощь забрала троих ростовчан в больницу.

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В региональном УГИБДД рассказали, что в момент аварии в электробусе находились 15 человек, никто не пострадал. Движение в районе аварии затруднено. Сотрудники полиции осуществляют безопасность дорожного движения на данном участке проезжей части

Ранее двое погибли и трое пострадали в ДТП на мокрой трассе в донском регионе.

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