Пришлось поднимать краном: пассажирский автобус перевернулся в Ростовской области

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
Минувшей ночью в Белой Калитве опрокинулся пассажирский автобус. Были ли внутри люди, неизвестно. Поднимать транспортное средство пришлось подъёмным краном.
В Госавтоинспекции Ростовской области обстоятельства инцидента не комментировали. Причины ДТП и данные о пострадавших уточняются.
23 июля в Краснодарском крае перевернулся рейсовый автобус «Ростов — Геленджик». Внутри находились 32 пассажира, 15 из них пострадали. Всем им оказали медицинскую помощь. По факту произошедшего началось расследование, изучаются записи регистраторов. По предварительным данным, автобус вылетел в кювет и опрокинулся.