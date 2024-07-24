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Пришлось поднимать краном: пассажирский автобус перевернулся в Ростовской области

Пришлось поднимать краном: пассажирский автобус перевернулся в Ростовской области

24 июля 2024, 10:49
Фото: pxhere.com / видео ТГ-канал «ДТП и ЧП Ростов»
Пришлось поднимать краном: пассажирский автобус перевернулся в Ростовской области

Пассажирский автобус перевернулся в Ростовской области

В Белой Калитве Ростовской области перевернулся автобус, сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Ростова».

Минувшей ночью в Белой Калитве опрокинулся пассажирский автобус. Были ли внутри люди, неизвестно. Поднимать транспортное средство пришлось подъёмным краном.

В Госавтоинспекции Ростовской области обстоятельства инцидента не комментировали. Причины ДТП и данные о пострадавших уточняются.

23 июля в Краснодарском крае перевернулся рейсовый автобус «Ростов — Геленджик». Внутри находились 32 пассажира, 15 из них пострадали. Всем им оказали медицинскую помощь. По факту произошедшего началось расследование, изучаются записи регистраторов. По предварительным данным, автобус вылетел в кювет и опрокинулся.

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