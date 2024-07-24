Пришлось поднимать краном: пассажирский автобус перевернулся в Ростовской области

23 июля в Краснодарском крае перевернулся рейсовый автобус «Ростов — Геленджик». Внутри находились 32 пассажира, 15 из них пострадали. Всем им оказали медицинскую помощь. По факту произошедшего началось расследование, изучаются записи регистраторов. По предварительным данным, автобус вылетел в кювет и опрокинулся.