Ростехнадзор рассказал, безопасна ли Ростовская АЭС и что происходит с радиацией

Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
Речь идет о планово-предупредительном ремонте, в рамках которого провели обслуживание систем безопасности. Были проведены и другие запланированные мероприятия.
В данный момент энергоблоки №1, 2, 4 работают в обычном режиме. А третий энергоблок набирает мощность.
«Недостатков, влияющих на безопасность, не выявлено. Радиационная обстановка на площадке в норме», — сказано в сообщении.
Напомним, что 16 июля, на АЭС произошел сбой в работе первого энергоблока, из-за чего его отключили от сети. Это привело к проблемам с электроснабжением на юге страны. Через некоторое время аварийную ситуацию удалось устранить.