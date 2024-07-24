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Published Сегодня, 13:27

Modified Сегодня, 13:29

Updated Сегодня, 13:29

Ростехнадзор рассказал, безопасна ли Ростовская АЭС и что происходит с радиацией

Ростехнадзор рассказал, безопасна ли Ростовская АЭС и что происходит с радиацией

24 июля 2024, 13:27
Фото: ArtemBegotsky/cc by sa 4.0/wiki
Ростехнадзор рассказал, безопасна ли Ростовская АЭС и что происходит с радиацией
Специалисты проверили готовность энергоблока № 3 Ростовской АЭС к пуску после ремонта, сообщает Ростехнадзор.

Речь идет о планово-предупредительном ремонте, в рамках которого провели обслуживание систем безопасности. Были проведены и другие запланированные мероприятия.

В данный момент энергоблоки №1, 2, 4 работают в обычном режиме. А третий энергоблок набирает мощность.

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«Недостатков, влияющих на безопасность, не выявлено. Радиационная обстановка на площадке в норме», — сказано в сообщении.

Напомним, что 16 июля, на АЭС произошел сбой в работе первого энергоблока, из-за чего его отключили от сети. Это привело к проблемам с электроснабжением на юге страны. Через некоторое время аварийную ситуацию удалось устранить.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская АЭС#Ростехнадзор#Радиация
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