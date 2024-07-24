Ростовской области массово расплодились патогенные клещи

Posted Сегодня, 15:59
Published Сегодня, 15:59
Modified Сегодня, 16:01
Updated Сегодня, 16:01
Согласно сведениям ведомства на 23 июля 2024 года, в Ростовской области за медицинской помощью по поводу укуса клещей обратилось более пяти тысяч человек, из них 1930 — дети до 14 лет.
Стоит отметить, что в ходе мониторинга инфекций у паразитов выделены различные патогенны. Это значит, что клещи способный вызывать болезни у людей и животных. Так, в 10 районах региона были зафиксированы случаи заболевания Крымской геморрагической лихорадкой, а в семи городах и восьми районах — иксодовым клещевым боррелиозом.
Сотрудники ведомства напоминают, что находясь на природе, необходимо защищать себя от клещей.
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