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Published Сегодня, 15:59

Modified Сегодня, 16:01

Updated Сегодня, 16:01

Ростовской области расплодились клещи с патогенами

Ростовской области массово расплодились патогенные клещи

24 июля 2024, 15:59
Фото: Изображение Midjourney
Ростовской области расплодились клещи с патогенами

В Ростовской области от укусов клещей пострадали свыше пяти тысяч человек

В Ростовской области активно увеличивается количество случаев укусов клещей. При этом в паразитах выявлены различные патогены, сообщает региональный Роспотребнадзор.

Согласно сведениям ведомства на 23 июля 2024 года, в Ростовской области за медицинской помощью по поводу укуса клещей обратилось более пяти тысяч человек, из них 1930 — дети до 14 лет.

Стоит отметить, что в ходе мониторинга инфекций у паразитов выделены различные патогенны. Это значит, что клещи способный вызывать болезни у людей и животных. Так, в 10 районах региона были зафиксированы случаи заболевания Крымской геморрагической лихорадкой, а в семи городах и восьми районах — иксодовым клещевым боррелиозом.

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Сотрудники ведомства напоминают, что находясь на природе, необходимо защищать себя от клещей.

Ранее ростовчане рассказали, чего ждать от отдыха на курортах Азовского моря. Подробнее о том, стоит ли бояться пожаров, ротавирусных инфекций, отсутствия мест на пляжах и пробок на дорогах — в материале RosotovGazeta.

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