Ростовской области массово расплодились патогенные клещи

Стоит отметить, что в ходе мониторинга инфекций у паразитов выделены различные патогенны. Это значит, что клещи способный вызывать болезни у людей и животных. Так, в 10 районах региона были зафиксированы случаи заболевания Крымской геморрагической лихорадкой, а в семи городах и восьми районах — иксодовым клещевым боррелиозом.